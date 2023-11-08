فحص وعلاج 4170 رأس ماشية مجانا لصغار المربين بأسوان



تم تنفيذ قافلة بيطرية متنقلة في أسوان من يوم 4 /11/ 2023 حتى 8 /11/ 2023 وجابت قرى ونواحي أسوان لعلاج مواشي وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربيين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .

وصرح الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية بأن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز .

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 397 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 657 وعلاج الطفيليات الدخلية لعدد 1212 حالة وتم عمل 54 عمليه جراحية .

وأكد فاضل أنه تم تحصين 715 وتم تجريع 438 من الأغنام وتم علاج الطفيليات الخارجية ورش 697 بعدد إجمالي 4170 حالة صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز بالمحافظة .