فحص وعلاج 1788 رأس ماشية لصغار المربين بجنوب سيناء ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أكدت وزارة الزراعة أنه في إطار مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطنين ونفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.. نظمت

قافلة من معهد التناسليات الحيوانية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء وصندوق التأمين على الماشية ومعهد الصحة الحيوانية لفحص وعلاج 1788رأس ماشية لصغار المربين بجنوب سيناء.

وقال د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية إن القافلة خلال الفترة من 6 حتى 11 أغسطس 2022 قامت باختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار 271 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 315 وعلاج الطفيليات الداخلية لعدد 609 حالات وتم إجراء 4 عمليات جراحية كما تم تحصين ٥٨٩ حالة بالتحصينات غير سيادية.

وأكد استمرار هذه القوافل في كل ربوع مصر تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وأيضا نشر ثقافة التلقيح الاصطناعي والتأمين على الماشية.