فحص وعلاج وتلقيح 4863 حيوانا خلال قافلة بيطرية ببني سويف



توجهت قافلة من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى محافظة بني سويف بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربين.

وقال الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة زارت قرى محافظة بني سويف بمراكز بني سويف واهناسيا وناصر وببا والواسطى في الفترة من 7 إلى 12أغسطس 2021 وقد لاقت كل تعاون مثمر من فريق مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور عصام يحيى وتم فحص وعلاج وتحصين عدد 4863 حيوانا أثناء القافلة وهي كتالي 1864 حيوانا تم فحصها وعلاجها تناسليا وتم تاهيلها لاسترداد الكفاءة التناسلية و١٠٣٥ حيوانا تم علاجها باطنيا و 605 حيوانات تم تجريعها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية و 721 حيوانا تم تحصينها باللقاحات غير السيادية قد تم مناظرة الحالة الوبائية للحيوانات بالمحافظة وتم إجراء 24 عملية جراحية متنوعة وفحص 12 طلوقة بقرى وجاموسي وتقييمها تناسليا.

وتم عمل ١٨ عملية تلقيح صناعي الأبقار والجاموس أثناء القافلة تم تنفيذ ندوة بعنوان استخدام المخلفات الحقلية في أعلاف الحيوان كما تم تنفيذ ندوه يوميا من قبل فريق صندوق التامين على الماشيه لصغار المربيين بمقر الوحدات البيطريه كما تم عمل ندوه بيطرية العنوان تاثير الإجهاد الحراري على كفاءة حيوانات إنتاج الحليب وكيفية تلافي آثاره السلبية علي انتاجيه المزرعة.

كما تم تدريب شباب الأطباء البيطريين بالمحافظة علي الجديد في تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية لحيوانات المزرعة.