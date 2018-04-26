فحص طبى للعاملين بميناء الإسكندرية للكشف عن فيروس سى

في إطار قيام صندوق تحيا مصر بالكشف عن المرض بإجراء مسح طبى معتز محمودقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية، إن الميناء استقبل اليوم الخميس 26 ابريل 2018 فريقا طبيا مُجهزا بالمعدات والأجهزة الخاصة بالمسح الطبى تابعا لصندوق تحيا مصر.وأضاف أن ذلك لإجراء مسح طبى للعاملين بمين

في إطار قيام صندوق تحيا مصر بالكشف عن المرض بإجراء مسح طبى



معتز محمود





قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الاسكندرية، إن الميناء استقبل اليوم الخميس 26 ابريل 2018 فريقا طبيا مُجهزا بالمعدات والأجهزة الخاصة بالمسح الطبى تابعا لصندوق تحيا مصر.





وأضاف أن ذلك لإجراء مسح طبى للعاملين بميناء الإسكندرية للكشف عن فيروس سي، وتحديد الحالات المصابة بين العاملين، وتقديم الجرعات العلاجية بالمجان.





وأوضح الغندور أن العاملين بهيئة ميناء الإسكندرية أعربوا عن بالغ سعادتهم، وتقديرهم لدور وجهود صندوق تحيا مصر فى محاربة فيروس سي فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ( مصر خالية من فيروس سي 2020 ).





















