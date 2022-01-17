«فجر» تنهى تنفيذ الأعمال المطلوبة لتصدير الغاز المصرى إلى لبنان

انتهت شركة فجرالأردنية المصرية من دراسة وتنفيذ الأعمال الفنية المطلوبة لتصدير الغاز المصرى إلى لبنان، وفقا لمصادر مسئولة فى قطاع البترول.

وأوضحت المصادر أن الشركة قامت بتجهيز وتركيب محطة القياس اللازمة على الحدود الأردنية – السورية، وربطتها على نظم شبكة الغاز الطبيعى الرئيسية بالأردن فى زمن قياسى.

وتعتبر شبكة الغاز الطبيعى فى الأردن شريانا مهما للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط

وتولت «فجر» تنفيذ وتشغيل وصيانة وتطوير شبكة الغاز الطبيعى والتسهيلات المرتبطة بها بطول 500 كم، من العقبة جنوبا حتى الحدود الأردنية السورية شمالا، وتمكنها تلك الشبكة من نقل الغاز الطبيعى للعديد من الدول والأماكن المشاركة فى شبكة الغاز الطبيعى، مما يزيد من العوائد والمردود الاقتصادى.

وقالت المصادر إن الشركة تنتظر حاليا إشارة الجانب اللبنانى عقب انتهائه من المراجعة والتقييم الفنى لخط نقل الغاز الطبيعى الواصل بين سوريا ولبنان، تمهيدا لبدء ضخ وتصدير الغاز المصرى.

وأشارت لجريدة «المال» إلى أن تصدير الغاز الطبيعى من مصر إلى لبنان سيتم فى القريب العاجل.

يشار إلى أن وزير البترول طارق الملا، أكد قبل ختام العام الماضى أن مصر تتوقع بدء تصدير 60 مليون إلى 65 مليون قدم من الغاز يوميا إلى لبنان بحلول أوائل 2022.

واتفق المشاركون فى الاجتماع الوزارى لدول خط الغاز العربى، فى سبتمبر الماضى، على دعم لبنان عبر إيصال الغاز الطبيعى المصرى إليه عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمنى لتنفيذ ذلك.

ويواجه لبنان شحا فى إمدادات الطاقة، فى ظل أزمة مالية واقتصادية هى الأسوأ فى تاريخ البلاد.

على صعيد آخر، كشفت المصادر أن «فجر» تسعى إلى التوسع والتنوع فى استخدام الغاز الطبيعى داخل الأردن، خاصة عقب انتهائها من تنفيذ وإنشاء نقطة تزويد جديدة فى شمال المملكة بطول 56 كم.

ونفذت «فجر» أعمال توصيل الغاز الطبيعى إلى مصنع الفوسفات فى العقبة بجانب تزويد توسعات مجموعة نقل الصناعية، والتى يتم تزويدها بالغاز الطبيعى منذ عام 2018.

ووفقا لـ«البترول» فإنه جار حاليا إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لتغذية بعض المدن والمناطق الصناعية مثل مدينة سحاب ومنطقة القسطل ومصانع الأسمنت والأسمدة.

وأشارت المصادر إلى أن شركات الخدمات البترولية المصرية تعمل جنبا إلى جنب فى الدول العربية لتنفيذ العديد من المشروعات الإستراتيجية المهمة، وضربت مثالا بشركات إنبى وبتروجت وغاز ومصر وغيرها.

ولفتت إلى أن شركة غاز مصر انتهت مؤخرا من دراسات توصيل الغاز الطبيعى إلى القطاعين المنزلى والتجارى بمدينتى عمان والعقبة.