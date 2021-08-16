«فجر المصرية» تبدأ إجراءات مشروع جديد لتموين السيارات

علمت «المال» أن شركة «فجر المصرية» بدأت إجراءات إنشاء محطة متكاملة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل «البنزين» والكهرباء فى القاهرة الجديدة.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن قطاع البترول، حصلت «المال» على نسخة منه، فإن الشركة تستكمل حاليا إجراءات شراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء محطة تموين سيارات متكاملة «غاز طبيعى وبنزين وكهرباء»، عن طريق التخصيص المباشر بالمدن الجديدة بنظام الأظرف المغلقة.

و«فجر المصرية» هى إحدى شركات قطاع البترول، وترتكز أعمالها على مد خطوط الغاز الطبيعى، وتمتلك نسبة %100 من رأس مال شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعى، ونسبة %10 من شركة الحفر المصرية، ونسبة %9 من رأس مال الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز.

وقال مسئول بقطاع البترول «تسعى شركة فجر المصرية لزيادة إستثماراتها عبر تنفيذ حزمة مشروعات جديدة، ومن أحدث مشروعاتها المستقبلية مشروع محطة تموين السيارات الجديدة».

وأضاف أن الشركة تعمل وفق إستراتيجية توسعية لزيادة حجم اعمالها ومشروعاتها خارج مصر وداخلها.

يشار إلى أن شركة فجر المصرية تعمل بشكل رئيسى فى مد خطوط الغاز الطبيعى، فضلا عن تنفيذ جميع أعمال مشروعات الغاز وتمويل شراء وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة خطوط وشبكات والاجهزة المتصلة بتوريد الغاز الطبيعى.

ويساهم فى رأس مال الشركة شركة إيجاس بنسبة %16.7 وجاسكو بنسبة %16.7 وإنبى بنسبة %8.3 وبتروجت بنسبة %8.3 ووزارة المالية بنسبة %25 وبنك الاستثمار القومى بنسبة %25.

ولفت المسئول إلى أن للشركة سابقة أعمال ومشروعات عديدة داخل المملكة الأردنية، من خلال شبكة الغاز الطبيعى والتسهيلات المرتبطة بها، والتى تمتلكها وتشغلها شركة فجر الأردنية المصرية، وتسعى الشركة إلى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى ودعم كافة القطاعات بالأردن.

ومن أبرز المشروعات التى إنتهت الشركة من تنفيذها حديثا مشروع تزويد المجمع الصناعى للفوسفات فى العقبة بالغاز الطبيعى.

وبحسب تقرير «البترول» قامت شركة فجر الأردنية المصرية بالانتهاء من تنفيذ مشروع تزويد مجمع الفوسفات بالعقبة بالغاز الطبيعى مطلع العام الجارى، وفى زمن قياسى يسبق بالجدول الزمنى المستهدف، بتسعة أشهر، وذلك بالتعاون مع المقاول الرئيسى للمشروع شركة «غاز مصر».

وبموجب المشروع والاتفاق الموقع سوف تقوم الشركة بتزويد المجمع بحوالى 4.4 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى يوميا.

جدير بالذكر أن شركة فجر الاردنية المصرية تم إنشاؤها خصيصا لتتولى مهام تمويل وإدارة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع خط الغاز العربى داخل الاردن.