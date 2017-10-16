فجروا سيارتها.. مقتل صحفية كشفت فساد رئيس وزراء مالطا

إعداد– عبد الغفور أحمد محسنقالت صحيفة جارديان البريطانية إن الصحفية دافني كاروانا جاليزيا قُتلت، اليوم، بعد تفجير عبوة ناسفة أسفل سيارتها.من جهتها أوضحت صحيفة مالطا توداي أن جاليزيا صحفية ومدوّنة بدأت حياتها كاتبة رأي في صحيفة صنداي تايمز أوف مالطا، ثم انتقلت للعمل الصحفي

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن





قالت صحيفة جارديان البريطانية إن الصحفية دافني كاروانا جاليزيا قُتلت، اليوم، بعد تفجير عبوة ناسفة أسفل سيارتها.

من جهتها أوضحت صحيفة مالطا توداي أن جاليزيا صحفية ومدوّنة بدأت حياتها كاتبة رأي في صحيفة صنداي تايمز أوف مالطا، ثم انتقلت للعمل الصحفي في “مالطا إندبندنت” قبل أن تعمل لعدد كبير من المجلات الكبرى، ثم أسست مدونتها الخاصة التي نجحت من خلالها في التحرر من القيود المفروضة في الصحف الأخرى.

ومن خلال مدونتها كشفت جاليزيا، خلال العام الماضي، تورط أعضاء بحكومة مالطا في امتلاك 3 شركات أوف شور، ضمن القائمة التي فضحتها وثائق بنما الشهيرة.

جاليزيا كشفت في 2016 أن شركتين من شركات بنما تعودان إلى الوزير كونراد ميزي ورئيس أركان رئيس الوزراء ستاف كيث سكيمبري.

وفي أبريل الماضي نشرت قصة أخرى تشير إلى أن الشركة الثالثة مملوكة لميشيل زوجة رئيس وزراء مالطا.

وكان لدى الصحفية القتيلة 3 أبناء من زوجها المحامي بيتر جاليزيا.

من جهتها دعت ماري لويس، رئيسة مالطا، في خطابٍ الجميعَ إلى الهدوء، وتابعت: “في لحظات كهذه.. عندما يصدم الوطن هجوم شرس كهذا.. أدعو الجميع إلى اختيار كلماتهم وعدم إلقاء الأحكام.. وإبداء التضامن”.