فتيات استراليا تسحق البرازيليات 6-1 بنهائى مسابقة الأمم الودية

خالد بدر الدين سحق المنتخب الاسترالى لكرة القدم النسائية المنتخب البرازيلى 6- 1 مع نهاية الأسبوع الماضى فى نهائى مسابقة الأمم الودية لتتوج بلقب أول بطولة لهذه المسابقة في مدينة كارسون بولاية كاليفورنيا الأمريكية لتنتقم استراليا لهزيمتها في دور الثمانية بأولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي أمام البر

خالد بدر الدين



سحق المنتخب الاسترالى لكرة القدم النسائية المنتخب البرازيلى 6- 1 مع نهاية الأسبوع الماضى فى نهائى مسابقة الأمم الودية لتتوج بلقب أول بطولة لهذه المسابقة في مدينة كارسون بولاية كاليفورنيا الأمريكية لتنتقم استراليا لهزيمتها في دور الثمانية بأولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي أمام البرازيل.





ذكرت وكالة رويترز أن ليزا دي فانا الاسترالية سجلت هدفين، وأضافت زميلتها كايتلين فورد هدفين لتتجرع البرازيل أقسى هزيمة منذ خسارتها 6- صفر أمام الولايات المتحدة الأمريكية في بطولة عام 1999.

وكانت البرازيلية كاميلا قد سجلت هدف السبق والوحيد لفريقها من ركلة حرة متقنة في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، لكن ليزا دي فانا عادلت النتيجة لفريقها بعد ذلك بست دقائق، عندما أرسلت الكرة إلى الشباك مباشرة بعد أن ردّت حارسة البرازيل ركلة الجزاء التي نفذتها عقب تعرضها للعرقلة في منطقة الجزاء.

وأضافت كايتلين فورد الهدف الثاني للمنتخب الاسترالي بعد مرور نصف ساعة من وقت المباراة، ثم أحرزت دي فانا الهدف الثالث، كما أحرزت كاترينا جوري الهدف الرابع للمنتخب الاسترالي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، بينما حمل الهدف الخامس توقيع فورد في الدقيقة 68، ثم أكملت سام كير السداسية الاسترالية بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى.

وهذا هو أول لقب للمنتخب الاسترالي منذ فوزه ببطولة آسيا في الصين في 2010، وفاز المنتخب الاسترالي في طريقه للقب على نظيره الأمريكي بطل العالم للمرة الأولى، كما فاز على اليابان 4- 2.