فتح : نقل السفارة الأمريكية للقدس يفجر انتفاضة جديدة

القواسمي: ترامب اتخذ قرار نقل السفارة فعليًّاأحمد صبرىقال الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن أنه اتخذ بالفعل قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس ولم يكن الحديث عن نيته للنقل مستقبلًا.وأضاف، فى مداخل

القواسمي: ترامب اتخذ قرار نقل السفارة فعليًّا









أحمد صبرى

قال الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن أنه اتخذ بالفعل قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس ولم يكن الحديث عن نيته للنقل مستقبلًا.

وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن هذا الفعل سيفجر انتفاضة جديدة للفلسطينيين، وسيعمل على إنهاء السلام الذى تدعو له دول العالم، مطالبًا الدول العربية بالوقوف ضد القرار.

وأكد أن نقل السفارة يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويعني اعتراف الولايات المتحدة بأن القدس عاصمة لإسرائيل.