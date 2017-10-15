فتح معبر رفح 4 أيام في الاتجاهين

حسين رجب أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اليوم الأحد، عن قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري أربعة أيام بدء من غد الاثنين حتى الخميس، لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين، وفق بيان .وتوجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكي في البيان ذاته بالشك

حسين رجب

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اليوم الأحد، عن قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري أربعة أيام بدء من غد الاثنين حتى الخميس، لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين، وفق بيان .

وتوجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكي في البيان ذاته بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني

كما وجه الشوبكي الشكر، للأجهزة الأمنية المصرية قائلا إنها “لا تتوان في تقديم كل المساعدة المستطاعة.

ومعبر رفح يغلق ويفتح بقرار من السلطات المصرية بين فترة وأخرى، وجاء إغلاقه بشكل كامل في فترات سابقة مع تزايد العمليات الإرهابية بسيناء