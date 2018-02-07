فتح معبر رفح 3 أيام

المال- خاصقررت السلطات المصرية فتح منفذ رفح البري في الاتجاهين اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام ؛ لعبور العالقين والحالات والمساعدات الإنسانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسطوفي وقت سابق اليوم، أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، في بيان اليوم الأربعاء، أن السلطات المصرية قرر

المال- خاص

قررت السلطات المصرية فتح منفذ رفح البري في الاتجاهين اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام ؛ لعبور العالقين والحالات والمساعدات الإنسانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، في بيان اليوم الأربعاء، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري ثلاثة أيام بدءا من اليوم الاربعاء حتى الجمعة لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين .

وتوجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح بالشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني، وللأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوان في تقديم كل المساعدة المستطاعة، متمنياً لمصر دوام الاستقرار والازهار ولشعبها دوام الأمن والأمان، وفق البيان ذاته.