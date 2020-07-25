فتح محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر برا للزوار غدا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية

جنوب سيناء بها 5 محميات وهي "رأس محمد، نبق، أبو جالوم، طابا، سانت كاترين"

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن فتح محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للزوار (الرحلات البرية) بدءا من غد الأحد مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع تلك الرحلات لضمان سلامة الزوار والأنظمة البيئية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان اليوم، أن هذا القرار يأتى فى ضوء اتجاه الدولة لاتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية لاستعادة حركة السياحة والسياحة البيئية، بالإضافة إلى الوقوف مع العاملين بالقطاع السياحى فى الأزمة الراهنة والتى فرضت توقف السياحة بشكل كامل لفترة مع فرض عدد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة السائحين والعاملين بالقطاع السياحى فى ظل التعايش مع الأزمة الراهنة .

تخفيض رسوم المحميات

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه قد تم اتخاذ قرار بتخفيض رسوم دخول محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة 50% على جميع رحلات الأفراد وكذلك رحلات اللنشات اليومية.

كما أصدرت مؤخرا الأدلة الإرشادية الخاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات ذاتها والتى تهدف الى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الانشطة او التعامل مع الغير اثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الغرباء بالإضافة الى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة والاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات.

كما ذكرت وزيرة البيئة أن الدليل ينص ايضا على ضرورة التزام الشركات بوجود سجل يوضح اسماء القائمين على الرحلة والزوار والبرامج المخصصة للمحميات، بالإضافة الى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير للمركبات والأسطح مع الالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها فى أكياس مغلقة ويتم تطهيرها ونقلها الى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة .

9 محميات طبيعية في جنوب سيناء والبحر الأحمر

جدير بالذكر أن محميات جنوب سيناء تشمل خمس محميات وهي “رأس محمد ، نبق ، أبو جالوم ، طابا ، سانت كاترين” ومحميات البحر الأحمر تشمل “الجزر الشمالية ، وادي الجمال ، علبه ، الجزر البعيدة” .