صرحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأنه تقرر فتح فروع البنك في كافة أنحاء الجمهورية يومي الجمعة والسبت الموافق 22 و23 أبريل ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا .

وذلك في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

وأشارت القباج إلى أنه ضمن خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات والمعاشات والمستحقين عنهم فإن البنك يولي اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل باجمالي مبلغ 3 مليارات جنيه تقريبا.

وأفاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 104 فروع هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي “ATM” سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري والذي قام البنك مؤخرا باستبدال هذه البطاقات ببطاقات ميزة لكافة عملاء البنك ، والتي تتيح العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي والسداد الإلكتروني لمدفوعات العميل سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليا وذلك تعزيزا لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.

مؤكدا أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم اتاحة خدمة الصرف ايضا من خلال منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية والتي تضم أكثرمن 200 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر بالإضافة إلى 120فرعا من فروع “فوري بلس” على مستوى الجمهورية ،وكذلك تطبيق “myFawry” .

وأوضح عشماوي أنه تم تشكيل لجنة متابعة داخل البنك لمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات والمرتبات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلي أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.