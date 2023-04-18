فتح شاطئ أبو قير لأول مرة أمام مُصطافي الإسكندرية

أكد مصدر مسئول بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على اتجاه الإدارة للترويج والتعريف بشاطئ أبو قير الجديد لدخوله لأول مرة ماراثون الموسم الصيفي2023 خلال أيام، وذلك من خلال حملة دعائية موجهة للمواطن السكندري للاستمتاع بالشاطئ الجديد ذات المساحة الرملية الكبيرة، التي نتجت عن عملية “ترسيب الرمال” بفضل التوسعة الجارية بميناء أبو قير الجديد وأعمال إنشاء مدينة أبو قير الذكية، والتي تضم في مخططها إنشاء مناطق سياحية .

وكانت قد بدأت إنشاءات أعمال تصميم المدينة الجديدة منذ فبراير 2021، وبدأت التخطيط الفعلي لها على أرض الواقع في عام 2022، والمتوقع الانتهاء منها بنهاية 2024، وتصل مساحة المدينة الكلية لـ 1400 فدان ويحيط بها حواجز أمواج بطول 9200 متر وتضم مناطق سياحية أبرزها شاطئ أبو قير، وأسفرت تلك الأعمال عن خلق مساحة رملية كبيرة مُستهدف استغلالها بالموسم الصيفي المُقبل.

استلام شواطئ البوريفاج منذ أيام وتجهيزها للافتتاح بموسم الأعياد

ووفقاً للمصدر تم استلام شاطئ أبو قير منذ أيام بالإضافة إلى شواطئ البوريفاج والتي تضم 3 شواطئ ملاصقة ، حيث كانت مغلقة نتيجة إنشاءات كوبري ونفق 45 بمنطقة العصافرة، والذي تم افتتاحه مؤخراً ومن ثم استلام شواطئ البوريفاج من جديد، مؤكداً أن واجهة البوريفاج تصل لـ 800 متر تقريباً ويتم تجهيز الشواطئ حالياً لفتحها أمام المصطافين خلال فترة الأعياد.

لأول مرة.. استمرار معارض “باب رزق” حتى نهاية الموسم الصيفي المُقبل

وعلى صعيد آخر أكد المصدر على إستمرار معارض “باب رزق” 1، 2، 3 المُقامة على المساحات الشاطئية حالياً ، وصولاً للموسم الصيفي 2023 ولكن بشواطئ حي وسط وشرق الإسكندرية، وذلك بعد أن حققت نجاحاً بأحياء المنتزة أول وثانٍ، والتي كانت تستهدف استغلال المساحات الشاطئية في الموسم الشتوي وإتاحة الفرصة للمواطنين أصحاب الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر لعرض منتجاتهم على رمال البحر.

سياحة الإسكندرية: لا نية لزيادة أسعار الشواطئ بموسم 2023

كما أشار إلى استعداد الإدارة للموسم الصيفي بـ 61 شاطئ منهم 2 شاطئ مجاني بالكامل “المندرة، سيد درويش” فضلاً عن 6 شواطئ عامة وتصل رسوم المصطاف بها إلى 5 جنيهات فقط ، لافتاً إلى أنه لا نية في زيادة أسعار الشواطئ لهذا الموسم ، لافتاً إلى أن تلك الشواطئ تُدار من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، موضحاً أن هناك شواطئ أخرى “مؤجرة” تتراوح الرسوم بها من 10 جنيهات لـ 25 جنيها، وتستهدف تحقيق عنصر الخصوصية لمرتادي الشواطئ.

كما أشار إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تواصل إقامة الأمسيات الرمضانية، والتي تُقام لأول مرة على رمال الشواطئ يومياً في أعقاب صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وذلك بمشاركة عدد من الفرق الموسيقية وفرق الفنون الشعبية والتي تقدم عروضها بالمجان ، موضحاً أن هناك إقبالا غير مُسبق للمواطنين وذلك دون دفع رسوم مُطلقاً وللاستمتاع فقط بالأمسية بعيداً عن تكلفة الخيمة الرمضانية المعتادة التي تواجه المواطن السكندري.