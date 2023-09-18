فتح سوق العمليات الخاصة لشراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري لـ«العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية».. غدا

اعلنت شركة العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية، عن فتح سوق العمليات الخاصة لتنفيذ قرارت الجمعية العامة غير العادية بشأن الشطب الاختياري من البورصة.

وأشارت العز الدخيلة للصلب إلي أنه سيتم فتح سوق العمليات الخاصة لتلقي طلبات البيع من جميع المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع .

وذلك اعتبارا من غدا الثلاثاء 19-9-2023، وحتى الإثنين 25-9-2023، بسعر 1250 جنيه للسهم .

واكدت العز الدخيلة للصلب التزامها بشراء جميع أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختياري والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين، وفقا للمواعيد المشار إليها.

وأشارت العز الدخيلة للصلب – الأسكندرية إلى أن شركة السمسرة التي تمثلها في الشراء هي هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.