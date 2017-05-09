فتح سوق الصفقات لبيع أسهم المتضررين من التعمير السياحي.. غدًا

أعلنت إدارة البورصة، اليوم الثلاثاء، عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) من جلسة تداول غد الأربعاء 10 مايو إلى جلسة 16 مايو الجاري، لتسجيل أوامر بيع أسهم شركة التعمير السياحي، للمستثمرين المتضريين من قرار الشطب الإختياري، وذلك بسعر 7.09 جنيه للسهم.

وقالت البورصة إن على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص، على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN)، وبالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها، وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وطالبت البورصة شركات السمسرة بمراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 16 / مايو /2017، على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد، ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وشددت على شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة، ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

يشار إلى أن الجمعية العامة الغير عادية للشركة قد وافقت على الشطب الاختياري من البورصة، والنظر في الموافقة على شراء الشركة لأسهم المعترضين على الشطب والمتضررين.