فتح سوق الصفقات الخاصة للمعترضين على شطب القاهرة للاستثمارات

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن فتح سوق الصفقات الخاصة بداية من اليوم الخميس، وحتى 8 أغسطس الحالى، لتسجيل أوامر الراغبين فى بيع أسهم فى شركة القاهرة للاستثمارات و التنمية قبل الشطب النهائى، بسعر 4.20 جنيه للسهم.

ووافقت عمومية الشركة غير العادية فى 10 يونيو الماضى على شطب أسهم الشركة المصدرة من البورصة شطبا اختياريا.

ووافقت البورصة فى وقت لاحق على الشطب الاختياري للشركة بشرط تنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين.

وأعلنت الشركة فى 26 يوليو الماضى فى إعلان بجريدة “المال” عن شراء أسهم المساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم.

ونوهت البورصة على شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة ، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكود العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها، وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة .