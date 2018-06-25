فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر البيع للمتضررين من شطب ميراكو

رجب عزالدينأعلنت إدارة البورصة المصرية عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بداية من جلسة تداول 27 يونيو الجارى وحتى نهاية 4 يوليو القادم لتسجيل أوامر البيع و الشراء الخاصة بالمتضررين من الشطب الاختيارى بسعر 130.9 جنيه للسهم.ووافقت عمومية الشركة فى 8 يناير 2018 على شطب أسهم الشركة المصدرة من البورصه

رجب عزالدين

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بداية من جلسة تداول 27 يونيو الجارى وحتى نهاية 4 يوليو القادم لتسجيل أوامر البيع و الشراء الخاصة بالمتضررين من الشطب الاختيارى بسعر 130.9 جنيه للسهم.

ووافقت عمومية الشركة فى 8 يناير 2018 على شطب أسهم الشركة المصدرة من البورصه شطبا اختياريا وشراء أسهم المساهمين المعترضين والمتضررين من القرار بما فيهم الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين .

ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية فى 7 يونيو الجارى على سير مصر لصناعة التبريد والتكييف – ميراكو في إجراءات الشطب الاختياري .

ويبلغ رأسمال الشركة 75 مليون جنيه، موزعاً على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.