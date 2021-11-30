فتح رحلات العمرة للمصريين

تبدأ السعودية من اليوم الأربعاء الأول من ديسمبر في استقبال الراغبين في أداء العمرة ، دون الالتزام بقضاء 14 يوما فترة حجر صحي ، وذلك بعد توقف دام عدة شهور متواصلة .

وكانت المملكة السعودية قررت السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

و قال هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، أنه تقرر فتح باب رحلات العمرة أمام المصريين بداية من شهر ديسمبر المقبل

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت الخميس الماضي، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، وجاءت قائمة الدول لتشمل: (مصر – إندونيسيا – البرازيل – باكستان – فيتنام – الهند).

كما قامت المملكة العربية السعودية بعقد مؤتمراً صحفياً يوم الأحد الماضي لإعلان تفاصيل إصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة، من جانب الراغبين في أداء العمرة من كافة الدول المسموح لها بالسفر المباشر إلى المملكة، ومن ضمنها مصر.

وقال المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية، المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، ‏متحدث ‎الوزارة، إن الشرط الأول لإصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة هو أن يكون الشخص مستكملاً لجرعات اللقاح والتحصين، قبل إصدار تأشيرة العمرة، حتى يتمكن من الدخول إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأضاف سعيد أن هناك مرتكزات أساسية للضوابط والآليات التنفيذية لاستقبال ضيوف الرحمن وهي الركيزة الأولى أن يسمح للمعتمرين من خارج المملكة بتأشيرات عمرة والمحصنين بأحد جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة والمحصنين بأحد جرعات اللقاح في السعودية .

واوضح سعيد أنه بعد القدوم يمكن من أداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة حسب التصاريح لهم من تطبيق اعتمرنا تحت إشراف شركات ومؤسسات العمرة السعودية ولاحاجة لتطبيق الحجر المؤسسي على هذه الفئات .

و تابع سعيد أن الركيزة الثانية هو تطبيق الحجر المؤسسي في مقر إقامتهم بالمملكة لمدة 3 أيام على المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية واستكملوا جرعات اللقاح المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

و أشار الي أن ذلك يتضمن إجراء فحص “PCR”، بعد مضي 48 ساعة من تاريخ بدء الحجر المؤسسي، وفي حالة ظهور النتيجة سلبية يستطيع أداء مناسك العمرة وفترة إقامتهم حسب مدة التأشيرة أو البرنامج النظامي لضيوف الرحمن من خارج المملكة.