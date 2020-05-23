فتح دور العبادة بألمانيا.. 40 إصابة بكورونا بعد قدّاس

أصيب 40 شخصاً بفيروس كورونا المستجد بعدما شاركوا في قدّاس بمدينة فرانكفورت الألمانية مطلع مايو الجاري، بعد أيام من فتح دور العبادة في البلاد.

وقالت وسائل إعلام ألمانية، السبت، أنّ 6 من هؤلاء المصابين أدخلوا المستشفى، وفقا لفرانس برس.

ووفقاً لصحيفة “فرانكفورتر روندرشاو” المحليّة فإنّ القدّاس أقيم في كنيسة بروتستانتية معمدانية في 10 مايو بعد أيام من قرار السلطات السماح لأماكن العبادة بإعادة فتح أبوابها مجدّداً أمام المصلّين.

وألمانيا التي سجّلت تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، خففت في مطلع مايو قيود التباعد الاجتماعي المفروضة لمكافحة تفشّي الوباء.

لكنّ السلطات لا تزال تتخوّف من موجة تفشٍّ ثانية في بلد نجح حتّى اليوم، أكثر من العديد من جيرانه، في احتواء الجائحة.

وسجّلت ألمانيا حتى السبت إصابة 177 ألفاً و850 شخصاً بالفيروس (+638 إصابة خلال 24 ساعة) توفي منهم 8216 شخصاً (42 وفاة خلال 24 ساعة)، وفقاً لمعهد روبرت كوخ الذي يرصد الأوبئة في البلاد.