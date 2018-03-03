فتح حساب بالبنك المركزي لتحصيل مبالغ تكرار العمرة

السياحة: تيسيرا على المواطنين يمكن الإيداع في فروع بنوك الأهلي أو مصر أو القاهرةدعاء محمودأعلن محمد شعلان، رئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين بالوزارة عن فتح حساب بالبنك المركزي رقم (9/450/78999/8)، لتحصيل المبالغ الخاصة بالمعتمرين الذين سبق لهم أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام ا

السياحة: تيسيرا على المواطنين يمكن الإيداع في فروع بنوك الأهلي أو مصر أو القاهرة

دعاء محمود



أعلن محمد شعلان، رئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين بالوزارة عن فتح حساب بالبنك المركزي رقم (9/450/78999/8)، لتحصيل المبالغ الخاصة بالمعتمرين الذين سبق لهم أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى ٣ سنوات، وذلك في إطار تطبيق الضوابط الجديدة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام 1439 هـ، والتي تقدمت بها اللجنة العليا للحج والعمرة واعتمدتها وزارة السياحة الأسبوع الماضي.

وقال شعلان إنه تيسيرا على المواطنين يمكن لهم إيداع المبلغ المحدد في حساب بنفس الرقم (9/450/78999/8) في أي فرع من فروع البنوك الوطنية الثلاث (البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة)، مضيفا أن الإيداع يكون بالجنيه المصري بالسعر المعلن عنه يوم الإيداع، مرفقا باسم المعتمر ورقمه القومي.