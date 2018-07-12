بورصة وشركات

فتح تحقيق في حادث حريق شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.

أ ش أ قالت مصادر مسؤولة مساء اليوم الخميس، إنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع بأحد مخازن شركة للصناعات الكيماوية، وذلك لمنع تكرار مثل تلك الحادثة.وأضافت المصادر أنه لم يحدث تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار القاهرة "كما تردد من شائعات"، وإنما الذي جرى هو مناورات تعد مجرد "إجر
1:11 ص, الجمعة, 13 يوليو 18 1:11 ص, الجمعة, 13 يوليو 18

شارك الخبر مع أصدقائك

أ ش أ 

قالت مصادر مسؤولة مساء اليوم الخميس، إنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع بأحد مخازن شركة للصناعات الكيماوية، وذلك لمنع تكرار مثل تلك الحادثة.

وأضافت المصادر أنه لم يحدث تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار القاهرة “كما تردد من شائعات”، وإنما الذي جرى هو مناورات تعد مجرد “إجراء احترازي وروتيني” لضمان سلامة المسافرين بسبب تصاعد ألسنة اللهب التي قد تعيق حركة إقلاع أو هبوط الطائرات.

تفاصيل دوي انفجار بمحيط مطار القاهرة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم

ملف الكاتب

اقرأ أيضاً