معتز محمودقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء، قررت في الواحدة من ظهر اليوم الجمعة، فتح بوغاز مينائي الإسكندرية، والدخيلة، بعد تحسن الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج إلى المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن

معتز محمود

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء، قررت في الواحدة من ظهر اليوم الجمعة، فتح بوغاز مينائي الإسكندرية، والدخيلة، بعد تحسن الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج إلى المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تمامًا.

وبدأت إدارتا حركة السفن والخدمات البحرية، في قطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر، البالغ عددها 16 سفينة، وبدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي الجاهزة للدخول، طبقًا لأولوية التراكي والتي بلغت 32 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز.