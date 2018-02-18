فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الطقس

معتز محمود قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية مساء اليوم، إن إدارة الحركة بالميناء قررت فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الريح وارتفاع الموج الي المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً .

معتز محمود

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية مساء اليوم، إن إدارة الحركة بالميناء قررت فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الريح وارتفاع الموج الي المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً .

وأضاف الغندور أن إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية قد بدأتا في قطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 11 سفينة ، كما بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي الجاهزة للدخول طبقا لأولوية التراكي والتي بلغ عددها 16 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز لمدة ال 13 ساعة الماضية .

ومن ناحية أخرى شدد اللواء بحري . مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية على الجهات المختصة لتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن حفاظاً على الأرواح والممتلكات .