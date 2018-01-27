فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الطقس

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت اليوم السبت، فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية .

وأضاف أن القرار جاء بعد وصول سرعة الريح وارتفاع الموج إلي المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً، لافتا إلى أن إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية بدأتا في قطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 15 سفينة.



وأشار إلى أنه قد بدأت عمليات دخول سفن المخطاف الخارجي الجاهزة للدخول طبقا لأولوية “التراكي” والبالغ عددها 42 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز خلال الأيام الماضية.

و شدد اللواء بحري، مدحت عطية، رئيس ميناء الإسكندرية علي الجهات المختصة بتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن حفاظاً على الأرواح والممتلكات.