فتح بوغاز الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

معتز محمود:قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت صباح اليوم السبت، فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الريح وارتفاع الموج الي المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماما.وأضاف

معتز محمود:

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت صباح اليوم السبت، فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الريح وارتفاع الموج الي المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماما.

وأضاف أن إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية بدأتا في قطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 11 سفينة، كما بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي الجاهزة للدخول طبقا لأولوية التراكي والتي بلغ عددها 40 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز.

ومن ناحية أخري شدد اللواء بحري، مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية علي الجهات المختصة لتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن حفاظاً على الأرواح والممتلكات.