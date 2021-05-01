فتح باب قبول طلبات التحويل لحاجزي الإسكان الاجتماعي ممن هم خارج الأولوية.. الأربعاء المقبل

فرصة نهائية لتمكين أكبر عدد من الراغبين في التحويل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل 5/ 5/ 2021، وحتى الاثنين الموافق 31/ 5 /2021.

الجزار: التحويل للمشروعات المتوافر بها فائض وحدات.. على أن تكون الوحدة بنفس السعر

وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن “الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب – الزرقاء/تحت الإنشاء” – الإعلان التاسع – الإعلان الحادي عشر – الإعلان الثاني عشر – الإعلان الثالث عشر – الإسكان القومي من 2005 : 2009 – النقابات “محدودي الدخل”)، وذلك للتحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها).. وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن فتح باب التحويل، يأتى استجابة لطلبات المواطنين، ويُعد فرصة نهائية لتمكين أكبر عدد من الراغبين في التحويل لتقديم “طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية” عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين (https://cservices.shmff.gov.eg)

ويشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تمت إتاحة فيديو توضيحي لشرح الخدمة على الموقع الإلكتروني (https://cservices.shmff.gov.eg) داخل صفحة الطلبات بمركز خدمة المواطنين

عبدالحميد: يشترط عدم قيام الحاجز باسترداد مقدم جدية الحجز أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه

ويتم تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره بخط اليد، وإعادة تحميله مرة أخرى بنفس الموقع، وفي حالة قبول الطلب – بعد دراسته من جانب الصندوق – يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيها) تحت مُسمى خدمة “طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية” بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً) على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه، ولا يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.

وأكدت مى عبدالحميد، أن عدم تقدم الحاجزين – ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حالياً والوحدات الجاري تنفيذها بـكل من (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية – بطلباتهم خلال المُهلة المعلن عنها فإن ذلك سيُعد عدولاً عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغياً، ويلتزمون باسترداد مبلغ مُقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية.

وأشارت إلى أنه على من يرغب في مزيد من التفاصيل أو طرح أى تساؤل أو استفسار، الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الثالثة عصراً – خلال شهر رمضان المُبارك – طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.