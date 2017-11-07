فتح باب سداد تأمين السلع التموينية أمام البقالين بـ 3 بنوك

من اليوم الثلاثاء وحتي يوم 21 نوفمبر الجاري محمد مجدي:قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فتح باب سداد 25% كتأمين من إجمالي قيمة السلع التموينية التي تصرف شهرياً للبدالين التموينين بحد أدنى 4000 جنيه، وفق بيانوأوضح أنه سيتم البدء من اليوم الثلا

من اليوم الثلاثاء وحتي يوم 21 نوفمبر الجاري



محمد مجدي:

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فتح باب سداد 25% كتأمين من إجمالي قيمة السلع التموينية التي تصرف شهرياً للبدالين التموينين بحد أدنى 4000 جنيه، وفق بيان

وأوضح أنه سيتم البدء من اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر وحتي يوم 21 نوفمير الجاري في فروع بنوك الاهلي ومصر والإسكان والتعمير

وأوضح أن يتم السداد باستخدام كود البدال التمويني وأسمه الموجود بقاعدة البيانات المسلمة للبنوك ورقم البدال المكون من 12 رقم

وحظر وزير التموين السداد بأية جهات أخرى بخلاف البنوك الثلاث المعلن عنها.

وقال المصيلحي،، أن ذلك يأتي حفاظاً على منظومة المقررات التموينية، والحفاظ على المال العام.

