فتح باب تلقي طلبات توفيق الأوضاع على الأراضي الواقعة في «العبور الجديدة»

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إعادة فتح باب تلقي الطلبات لتوفيق الأوضاع وسداد مستحقات الدولة للذين لم يتقدموا لتوفيق الأوضاع في الإعلانات السابقة على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقا وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوبا، وطريق بلبيس الصحراوي شمالا، وخط 10 ومدينة العبور غربا بمساحة (58914.4 فدان).

وقال بيان لوزارة الإسكان، سيتم التقدم بالبريد حتى تاريخ 31/12/2021، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين، وحرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.

وأوضح المهندس حاتم محمود، أنه يتم تقديم الطلبات بالبريد على عنوان ص.ب : 40 مدينة العبور – منطقة 2600 فدان – منطقة الأكثر تميزا – قطعة 20 نهاية محور 30يونيو – خط 10 جهاز مدينة العبور الجديدة، وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالبريد إلي جهاز مدينة العبور الجديدة.

وأضاف أنه لتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة سواء كانت عينية أو نقدية علي النموذج المعد لذلك ومرفق به مستندات الملكية أو سند التواجد، على أن يتضمن الطلب تسلسل الملكية كاملا وواضحا، وكذا كارت وصف مساحي محدد بالإحداثيات للمساحة موضوع الطلب، تمهيدا للدراسة والعرض علي اللجان المختصة واستكمال الاجراءات ولن يعتد بأي طلبات تقدم بعد 31/12/2021.

وحذر نائب رئيس الهيئة الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.