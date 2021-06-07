فتح باب تلقى طلبات التقنين على زوائد التنظيم بمطروح

فتحت محافظة مطروح باب تلقى طلبات التقنين من المواطنين على زوائد التنظيم طبقاً لعدد من الضوابط المعمول بها فى هذا الشأن وفقاً لمصادر مطلعة . وكشفت المصادر عن أن هناك عددا من الضوابط التى سيتم وفقاً لها فتح باب تلقى…

فتحت محافظة مطروح باب تلقى طلبات التقنين من المواطنين على زوائد التنظيم طبقاً لعدد من الضوابط المعمول بها فى هذا الشأن وفقاً لمصادر مطلعة .

وكشفت المصادر عن أن هناك عددا من الضوابط التى سيتم وفقاً لها فتح باب تلقى تلك الطلبات وهى أن تكون المساحة محل التعامل واقعة ضمن زوائد التنظيم فى تاريخ التعامل .

وأضافت أن الضوابط تشمل أيضاً وأن تكون المساحة المعتبرة زوائد التنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب الشراء أو التأجير والتراخيص بالانتفاع والاستغلال .

وأشارت المصادر إلى أن الضوابط تشمل كذلك أن يترتب على التصرف فى تلك المساحة لغير الطالب إلحاق ضرر به.

ولفتت المصادر إلى أن الضوابط تشمل ألا يترتب على التعامل الإضرار بأى من الوجهات أو مداخل العقارات الملاصقة ، بالإضافة إلى أن يكون التعامل بالقدر الذى لا يخل بحق المطل وبحق المرور العام فى الطريق العام .

وأكدت المصادر أن قرار فتح باب تلقى طلبات المواطنين يأتى بناء على موافقة المحافظ على قيام مراكز المدن بتلقى الطلبات على زوائد التنظيم طبقاً للضوابط المعمول بها فى هذا الشأن .

وأضافت المصادر أن هناك عددا من المستندات المطلوبة من المواطنين لتقديم طلبات التقنين على زوائد التنظيم تشمل صورة طبق الأصل من العقد المسجل الملاصقة لزوائد التنظيم ، صورة البطاقة الشخصية ، وملف ورق بالإضافة إلى حافظة بلاستيكية .

وأوضحت أن المستندات تشمل طلب مقدم من المواطنين يشمل المساحة المطلوب التعامل عليها ، سداد رسوم الفحص والمعاينة طبقاً لقرارى رئيس الوزراء أرقام 18 لسنة 2017 والقرار رقم 19 لسنة 2018.

وأكدت المصادر أن الرسوم تختلف فى المدن عن القرى فبالنسبة للمدينة تبلغ ألفين جنيه بالنسبة للفحص للمساحة 150 مترا أو أقل ، بالإضافة إلى 10 جنيهات عن كل متر للمعاينة ، للمساحة التى تزيد عن 150 مترا وتبلغ الرسوم عشرة آلاف جنيه بالنسبة للفحص ، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسوم معاينة عن كل متر.

ولفتت المصادر إلى أن الرسوم بالنسبة للقرى للمساحة 150 مترا أو أقل تبلغ ألف جنيه بالنسبة للفحص ، بالإضافة إلى 5 جنيهات عن كل متر للمعاينة ، للمساحة التى تزيد عن 150 مترا تبلغ الرسوم ألفي جنيه بالنسبة للفحص ، بالإضافة إلى 5 جنيهات رسوم معاينة عن كل متر.