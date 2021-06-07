عقـــارات

فتح باب تلقى طلبات التقنين على زوائد التنظيم بمطروح

فتحت محافظة مطروح باب تلقى طلبات التقنين  من المواطنين على زوائد التنظيم طبقاً لعدد من الضوابط المعمول  بها فى هذا الشأن وفقاً لمصادر مطلعة . وكشفت المصادر عن أن هناك عددا من الضوابط التى سيتم وفقاً لها فتح باب تلقى…

معتز محمود 3:57 م, الأثنين, 7 يونيو 21 3:57 م, الأثنين, 7 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

فتحت محافظة مطروح باب تلقى طلبات التقنين  من المواطنين على زوائد التنظيم طبقاً لعدد من الضوابط المعمول  بها فى هذا الشأن وفقاً لمصادر مطلعة .

وكشفت المصادر عن أن هناك عددا من الضوابط التى سيتم وفقاً لها فتح باب تلقى تلك الطلبات وهى أن تكون المساحة محل التعامل واقعة ضمن زوائد التنظيم فى تاريخ التعامل .

وأضافت أن الضوابط تشمل أيضاً وأن تكون المساحة المعتبرة زوائد التنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب الشراء  أو التأجير والتراخيص بالانتفاع والاستغلال  .

وأشارت المصادر إلى أن الضوابط تشمل كذلك أن يترتب على التصرف فى تلك المساحة لغير الطالب إلحاق ضرر به.

اقرأ أيضا  وزير الإسكان يتابع خطوات تنفيذ خطة إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

ولفتت المصادر إلى أن الضوابط تشمل ألا يترتب على التعامل الإضرار بأى من الوجهات أو مداخل العقارات الملاصقة ، بالإضافة إلى  أن يكون التعامل بالقدر الذى لا يخل بحق المطل وبحق المرور العام فى الطريق العام .

وأكدت المصادر أن قرار فتح باب تلقى طلبات المواطنين يأتى  بناء على موافقة المحافظ على قيام مراكز المدن بتلقى الطلبات على زوائد التنظيم طبقاً للضوابط المعمول  بها فى هذا الشأن .

وأضافت المصادر أن هناك عددا من المستندات المطلوبة من المواطنين لتقديم طلبات التقنين على زوائد التنظيم  تشمل صورة طبق الأصل من العقد المسجل الملاصقة لزوائد التنظيم ، صورة البطاقة الشخصية  ، وملف ورق بالإضافة إلى حافظة بلاستيكية .

اقرأ أيضا  قطع المياه 12 ساعة عن بعض مناطق الجيزة بدءا من الـ 8 مساء اليوم

وأوضحت أن المستندات تشمل طلب مقدم من المواطنين يشمل المساحة المطلوب التعامل عليها ، سداد رسوم الفحص والمعاينة طبقاً لقرارى رئيس الوزراء أرقام 18 لسنة 2017 والقرار رقم 19 لسنة 2018.

وأكدت المصادر أن الرسوم تختلف فى المدن عن القرى فبالنسبة للمدينة تبلغ ألفين جنيه بالنسبة للفحص  للمساحة 150 مترا أو أقل ، بالإضافة إلى 10 جنيهات عن كل متر للمعاينة ،  للمساحة التى تزيد عن  150 مترا وتبلغ الرسوم عشرة آلاف جنيه بالنسبة للفحص ، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسوم معاينة عن كل متر.

اقرأ أيضا  المجتمعات العمرانية تستهدف 105 ملايين جنيه من بيع 20 فدانا بمدينة السادات

ولفتت المصادر إلى أن الرسوم بالنسبة للقرى  للمساحة 150 مترا أو أقل تبلغ ألف جنيه بالنسبة للفحص ، بالإضافة إلى 5 جنيهات عن كل متر للمعاينة ،  للمساحة التى تزيد عن  150 مترا تبلغ الرسوم ألفي جنيه بالنسبة للفحص ، بالإضافة إلى 5 جنيهات رسوم معاينة عن كل متر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

معرض «بيج 5» مصر للبناء يعود فى 2021 لدعم قطاع التشييد

شريف عمر 3:26 م, الأثنين, 7 يونيو 21

جهازا «أسيوط الجديدة والسادات» ينفذان حملتين لرفع الإشغالات وضبط المخالفات

أحمد صبحي 2:47 م, الأثنين, 7 يونيو 21

الجمعية المصرية لشباب الأعمال تشارك في ملتقى القاهرة الدولي لشركاء العمران

معتز محمود 2:36 م, الأثنين, 7 يونيو 21

«التموين والإسكان» يستعرضان قطع الأراضي المطلوبة لإقامة أنشطة في المدن الجديدة

أحمد صبحي 12:51 م, الأثنين, 7 يونيو 21

وزير الإسكان: استعراض مشروع المنظومة الذكية لإدارة العمران بالمدن الجديدة

أحمد صبحي 12:50 م, الأثنين, 7 يونيو 21

«عربية» تعلن تسليم المرحلة الأولى من «صن كابيتال» سبتمبر المقبل

شريف عمر 12:05 م, الأثنين, 7 يونيو 21