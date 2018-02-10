فتح باب المشاركة في المهرجان الدولى للمسرح التجريبي

سلوى عثمان أعلن مهرجان "القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي"، عن فتح باب التقدم للمشاركة في دورته الخامسة والعشرين، المقرر انعقادها في القاهرة فى سبتمبر 2018.ينظم المهرجان وزارة الثقافة المصرية، وهو غير تنافسي ويهدف إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات عن المسرح وأ

سلوى عثمان



أعلن مهرجان “القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي”، عن فتح باب التقدم للمشاركة في دورته الخامسة والعشرين، المقرر انعقادها في القاهرة فى سبتمبر 2018.

ينظم المهرجان وزارة الثقافة المصرية، وهو غير تنافسي ويهدف إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات عن المسرح وأشكال الأداء، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي الدولي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد.

وشروط المشاركة هى أن يقدم كل عرض مشارك عرضين على الأقل، ويجوز للمهرجان تنظيم ليالي عرض إضافية خارج القاهرة بعد التنسيق مع مسئولي الفرق المشاركة، ويتحمل نفقات الإقامة كاملة والانتقالات الداخلية بحد أقصى 15 فرداً للفرقة الواحدة، على أن تتحمل نفقات تذاكر الطيران ذهابًا وعودة وشحن المهمات والمعدات المسرحية الخاصة بالعرض المسرحي.

ويقوم الراغبين بالمشاركة تعبئة نموذج طلب مشاركة مصحوبًا برابط فيديو كامل للعرض بدرجة نقاء عالية الصورة والصوت، وعند الموافقة على قبول عرض معين يتم جدولته في يومين من أيام المهرجان خلال الفترة المذكورة.