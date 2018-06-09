فتح باب القبول بالمدرسة الفنية للتمريض بمطروح

معتز محمودأعلن اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، عن فتح باب القبول بالمدرسة الفنية للتمريض للعام الدراسى 2018/2019 للطالبات خريجى الشهادة الإعدادية بمطروح، وذلك بداية من اليوم السبت 9 يونيه إلى 5 يوليه المقبل مع اختيار الطالبات الأعلى مجموعا واجتيازهن شروط واختبارات الالتحاق صرح بذلك دكتور محسن طه

معتز محمود

أعلن اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، عن فتح باب القبول بالمدرسة الفنية للتمريض للعام الدراسى 2018/2019 للطالبات خريجى الشهادة الإعدادية بمطروح، وذلك بداية من اليوم السبت 9 يونيه إلى 5 يوليه المقبل مع اختيار الطالبات الأعلى مجموعا واجتيازهن شروط واختبارات الالتحاق صرح بذلك دكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وأضاف أنه تم وضع عدد من الضوابط والشروط مع تحقيق الشفافية والفرصة لجميع الطالبات المتقدمات على أن يكن حاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة من محافظة مطروح شرط اللغة الإنجليزية، وأن يكن مصريات الجنسية مع حسن السير والسلوك، وألا يقل سن الطالبة فى أول اكتوبر 2018 عن 15 عاما، ولا يزيد عن 18 سنة، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إدارى على حدة.

وتابع: ألا تكن الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة مع عدم طلب النقل إلى محافظة أخرى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه على الطالبات المتقدمات اجتياز الاختبارات الشخصية كقوة الملاحظة واللباقة فى الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة، كذلك الاختبار الطبى، والنفسى، مع المفاضلة فى اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية واختبار الإملاء للغة العربية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10، بالإضافة إلى كشف الهيئة والخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه فى حال اجتياز الطالبات للاختبارات السابقة فإنه يتم أخذ إقرارات وتعهد على الطالبة وولى الأمر بقبول التكليف فى المواقع الطبية فى مختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده الوزارة، وعدم نقل الطالبة من مدرسة إلى أخرى أثناء فترة الدراسة سواء كانت داخل المحافظة أو خارجها.

وأكد أن يتم تقديم الطلبات باسم السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة بمطروح، مرفق به استمارة النجاح فى الشهادة الإعدادية، وصورة من شهادة الميلاد وشهادة إتمام المرحلة الابتدائية، وأوراق إثبات الإقامة، وإيصال كهرباء باسم ولى الأمر، وعدد 12 صورة شخصية مقاس 4*6.

ولفت إلى توافر شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية وإقرارات عدم الزواج وعدم طلب النقل أثناء الدراسة على أن يتم استلام الأوراق بداية من اليوم 9 يونيه حتى 13 يونيه وتستكمل بعد عيد الفطر المبارك بداية من 18 يونيه حتى 5 يوليه المقبل.

وأوضح أنه يتم تقديم أوراق الالتحاق بمدارس التمريض بمرسى مطروح والحمام والعلمين على أن يتم القبول بتنسيق أعلى المجاميع المتقدمة مع انطباق باقى الشروط، وسوف يتم الإعلان عن موعد عقد لجان الاختبارات بعد انتهاء لجان استلام الأوراق من أعمالها.

من جانبه، أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام أعمال لجان الاختبارات مع الإعلان بكل وسائل الإعلام ومجالس المدن عن تلك الاختبارات بما يتيح فرص أكبر لطالبات مطروح للالتحاق بالمدرسة الفنية للتمريض واختيار أفضل العناصر بما يخدم منظومة الصحة بالمحافظة.