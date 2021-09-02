فتح باب الحجز لـ905 قطع أراض مقابر للمسلمين بمدينة سوهاج الجديدة

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، فتح باب الحجز لـ905 قطع أراض مقابر مسلمين بمساحة (40م٢) للمقبرة بنظام حق الانتفاع بمدينة سوهاج الجديدة.

ولفت إلى أنه يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة الشروط خلال الفترة من يوم الأحد 5/9/2021 : يوم الأحد 2021/10/3 بمقر جهاز مدينة سوهاج الجديدة في مواعيد العمل الرسمية.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أنه يتم سداد مبلغ 10 آلاف جنيه “دفعة حجز”، وذلك مع استمارة الحجز وقت التقديم، وسداد باقي القيمة قبل الاستلام وكذا مبلغ 5 آلاف جنيه كوديعة للصرف من عائدها على أعمال الصيانة والحراسة بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية +0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن المقبرة.

وحول شروط الحجز، قال المهندس حاتم محمود حسن: يشترط في المتقدم لحجز المقبرة عدد من البنود وهي: