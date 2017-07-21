وحدات فى مراحل الانتهاء من التنفيذ بـ22 محافظة وشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد 12 أغسطس المقبل





مى عبدالحميد: فائدة 5% على قرض الوحدة لمن دخله 2100 جنيه شهرياً فأقل





صلاح حسن:التقديم إلكترونياً لأول مرة اختصارا للوقت ولضمان إمكانية متابعة الطلب بمعرفة الحاجز دورياً

بدور إبراهيم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعى، حيث يتم طرح وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 م2) في مراحل الانتهاء من التنفيذ، بـ 22 محافظة، بنظام التمليك.

وأوضح الوزير أن شراء كراسة الشروط يتم من مكاتب البريد فى المدن والمراكز، ابتداء من يوم السبت 12/8/2017 وحتي نهاية وقت التقديم، ويبدأ الحجز من يوم الأحد 20/8/2017 وحتى يوم الأربعاء 20/9/2017.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: الوحدات المطروحة بـ22 محافظة، موزعة كالتالي: فى محافظة الإسكندرية، بمدينة برج العرب الجديدة، وفى محافظة الإسماعيلية، بمناطق: القنطرة شرق، وفايد (قرية عبد الناصر)، والتل الكبير (العهدة)، وفى محافظة السويس، بحي عتاقة، وفى محافظة القليوبية، بالخانكة، وفى محافظة الشرقية، بمنطقتي: القرين، وفاقوس، وفى محافظة المنوفية، بمركز السادات (الخطاطبة – الأخماس – كفر داود)، وفى محافظة كفر الشيخ، بمناطق: الحامول، وقلين، وبرج البرلس، وفى محافظة الغربية، بكفر الزيات، وفى محافظة البحيرة، بمناطق: الرحمانية، والمحمودية، ومركز بدر، ووادى النطرون، وكفر الدوار، وفى محافظة الجيزة، بمدينة 6 أكتوبر، والعياط (جرزا القطورى)، وفى محافظة الفيوم، بمناطق: طامية، وهوارة، ودمشقين، وشدموه، والفيوم الجديدة، وفى محافظة بنى سويف، بمركز بنى سويف، ومدينة بنى سويف الجديدة.

وأضاف: فى محافظة المنيا، بمطاي، ومدينة المنيا الجديدة، وفى محافظة أسيوط، بمناطق: ديروط، ومنفلوط، والبدارى، وأبنوب، وساحل سليم، ومنقباد، وأسيوط الجديدة، وفى محافظة سوهاج، بمناطق: حي الكوثر، وجهينة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وفى محافظة قنا، بمناطق: أبو تشت (بلاد المال – أبوشوشة – القارة)، والوقف (حاجر الجبل)، ونجع حمادى (الضمرانية – الرحمانية – هو – الحلفاية)، ونقادة (الشيخ حسين)، ومركز قوص (العليقات – العقب)، ومدينة قنا الجديدة، وفى محافظة الأقصر، بمناطق: إسنا، وإسنا الدير، وإسنا الشغب، وأرمنت (أبوقليعي – الريانية)، والطود، والقرنة (القديمة – الضبعة)، والمدامود، ومدينة طيبة الجديدة، وفى محافظة أسوان، بمناطق: كوم أمبو، وإدفو، ومدينة أسوان الجديدة، وفى محافظة البحر الأحمر، بمناطق: رأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، وفى محافظة الوادى الجديد، بمناطق: الفرافرة، وبلاط، وباريس، وفى محافظة مطروح، بمناطق: الحمام، والعلمين، وسيدى عبدالرحمن، وسيوة، وفى محافظة جنوب سيناء، بمناطق: رأس سدر، وأبوزنيمة، وأبو رديس، وطور سيناء، ودهب، ونويبع، وطابا.

وحول الضوابط العامة، قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي إن مجلس الوزراء إعتمد توصيات مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى والاسكان الاجتماعى بأن يصبح سعر الوحدة كاملة التشطيب 184 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5 % من سعر الوحدة كوديعة صيانة، يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو يتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ومبلغ مقدم الحجز 11 ألف جنيه، يرد فى حالة عدم التخصيص، و(140 جنيهاً) مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادها فى أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، وذلك على الحساب الذهبى رقم(0135013000234818) لحساب بنك التعمير والإسكان، بمكاتب البريد المميكنة، موضحة أن القسط يبدأ من 590 جنيها شهريا كحد أدنى، ويحدد طبقاً لضوابط التمويل العقاري.

وأضافت أنه تم تعديل فئات الدخل التى يمكنها التقدم على وحدات الاسكان الاجتماعى فى ضوء مراجعة نتائج بحث الدخل والانفاق الصادر فى يوليو 2016 ومؤشرات التضخم، ويقتصر التعامل على هذه الوحدات للمواطنين أصحاب الدخول التي لا تزيد عن 3500 جنيه صافي دخل شهرياً للأعزب، و4750 جنيها صافي دخل شهرياً للأسرة.

وأوضحت مى عبدالحميد أن الصندوق قرر تعديل قيمة الدعم الممنوح للمواطنين من محدودى الدخل ليصبح الدعم النقدى المقدم من 5000 جنيه الى 25000جنيه متاح لأصحاب الدخول التى تتراوح بين 1500 جنيه الى 3500 جنيه شهريا بحيث يزيد الدعم كلما انخفض الدخل.

وفى ذات السياق فقد وافق البنك المركزى على تعديل شروط مبادرته للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بحيث يستفيد من فائدة الـ5% مستويات الدخل حتى 2100 جنيه شهرياً، بدلاً من 1200 جنيه شهرياً، أما فئات الدخل أعلى من 2100 جنيه فستتمتع بفائدة 7% ثابتة طوال 20 عاما.

وأضاف المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعى : يجب أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها والمرتبط بها عملاً أو إحدى المدن الجديدة التابعة، أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة، ويتم تخصيص مواقع الوحدات بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية، وتطبق الأولوية في حالة زيادة الطلبات عن الوحدات المتاحة، طبقاً للآتي: المتزوج ويعول ويشمل المرأة الأرملة وتعول والمطلقة وتعول (الأولوية للأصغر سناً وفى حاله تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكبر عدداً)، ثم المتزوج (الأولوية للأصغر سناً)، ثم الأعزب (الأولوية للأصغر سناً)، مشيرا إلى أنه في حالة سحب المقدمات المدفوعة يتم خصم نسبة 2 % من إجمالي قيمة الوحدة كمصاريف إدارية.

وأشار إلى أن التقديم سيكون لأول مرة إلكترونياً لإختصار الوقت وضمان إمكانية متابعة الطلب بمعرفة الحاجز دورياً، حيث إن جميع المستندات يتم إدخالها بواسطة الحاجز على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق التمويل العقاري www.mff.gov.eg، وذلك بموجب الرقم الكودي الخاص بالحاجز الذي يتم إرساله على رقم التليفون المحمول الخاص به عند إنشاء حسابه على الموقع، ويتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل “البنوك أو شركات التمويل العقارى” بعد تحويل المتقدم إليها، وانطباق الشروط عليه.