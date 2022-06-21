فتح باب التقديم لمنح مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم الباحثين بقيمة 2 مليون جنيه

أعلن الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث المنعقد صباح اليوم ، عن فتح باب التقديم لمنح مبادرة جامعة الإسكندرية لطلاب الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية بقيمة 2 مليون جنيه من صندوق الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية.

وأضاف الغندور أن تلك المنح الممولة من جامعة الإسكندرية تهدف إلى تشجيع الباحثين على زيادة إنتاجهم من البحوث العلمية التطبيقية ودعم المجتمع البحثي في جامعة الإسكندرية وإبراز النتائج البحثية المتميزة والناجحة والقابلة للتطبيق، وتحسين المستوى البحثي للدارسين وإكسابهم الخبرات المختلفة.

وأشار الغندور إلى أن الجامعة تستهدف دعم النشر العلمي الدولي عن طريق منح وجوائز مالية للباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالمية المصنفة دوليا.

ولفت االغندور إلى أن مكتب جامعة الإسكندرية للدعم الفني والإداري لدعم الباحثين تم الموافقة عليه من قبل مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، مشيرا أن هذا المكتب سيكون له دور حيوي وهام في القدرة علي المنافسة الدولية ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة لتكون جامعة الإسكندرية من جامعات الجيل الرابع.

وأضاف الغندور أن تمويل الباحثين سيحقق الهدف المرجو وهو دعم البحوث والإبتكار وخلق روح من التنافس العلمي بين كافة منتسبي جامعة الإسكندرية.

كما أوضح الغندور أنه سيتم توفير منظومة متكاملة للإدارة المالية والفنية للمشروعات من خلال وحدة إدارة المشروعات ولجنة مراجعة المشروعات، فضلا عن مشروع إنشاء وتوطين مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار للدعم الفني لمنظومة البحوث والتعاون الدولي ودعم ربط الجامعة بالصناعة، وتقديم جميع أوجه الدعم لقطاع الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة للنهوض بالبحث العلمي ومخرجاته بما يساهم فى رفع تصنيفات الجامعة محليا وعالميا.

ووفقا للغندور سيُحقق ذلك من خلال تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا، والبحث عن مجالات بحثية جديدة.

كما وافق المجلس علي مذكرة التفاهم العلمي و الأكاديمي ين جامعة الإسكندرية وجامعة صبراتة بليبيا، وجامعة HUAZHONG بالصين، وجامعة Degli studi Gulilmo Marconi بايطاليا، وجامعة Titu maiorescu برومانيا، وجامعة الإسكندرية ممثلة في كلية التمريض وجامعة كايفورنيا بلوس أنجلوس.