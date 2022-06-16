فتح باب التقديم لمدارس التمريض بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

وأعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن فتح باب التقديم لمدارس التمريض بالهيئة.

وذكرت الهيئة على صفحتها الرسمية على “فيس بوك” أن التقديم أونلاين فقط ولن يتم تقديم أوراق باليد فى هذه المرحلة.

وأضافت أن المدارس منتشرة بأنحاء الجمهورية والتقديم لها سيكون طبقا للمربع السكنى والمحافظة المكتوبة بجوار اسم كل مدرسة.

أوضحت أن الحد الأدنى للمجموع المعلن عنه للتقديم (210 درجة)، وسارى على جميع المدارس وسيتم الاختيار طبقا للمجموع الأعلى.

وسيكون الدفع عن طريق الفيزا عبر موقع التقديم، عن طريق رابط تقديم مدارس التمريض 2022التالى:

https://tatc-gothi.gov.eg/product/nursing/