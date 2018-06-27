فتح باب التقديم لدفعة جديدة بمدرسة الضبعة النووية

المال ـ خاص:أعلن محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، عن قبول دفعة جديدة من طلاب المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة محافظة مطروح، للعام الدراسي 2018/2019، من الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي، من جميع محافظات مصر، على أن يكون الحد الأدني للمجموع للطلا

المال ـ خاص:

أعلن محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، عن قبول دفعة جديدة من طلاب المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة محافظة مطروح، للعام الدراسي 2018/2019، من الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي، من جميع محافظات مصر، على أن يكون الحد الأدني للمجموع للطلاب المتقدمين( 265) درجة من المحافظات و(260) درجة لقاطني محافظة مطروح، بشرط حصول الطالب على 90% على الأقل في مجموع الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بشأن إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل فى مشروع محطة الضبعة النووية، وفى ضوء برتوكول التعاون بين التعليم ووزارة الكهرباء والطاقة ( المحطات النووية )، وبرنامج التعليم الفني الذي يستهدف استحداث تخصصات مواكبة للتكنولوجيا الحديثة ومرتبطة ببيئة العمل، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار مجاهد إلى أنه قد تم تخصيص نسبة 40% من المقبولين لطلاب محافظة مطروح، مضيفًا أنه سوف يتم عقد مجموعة من الاختبارات، والكشف الطبي، ومقابلات شخصية للطلاب المتقدمين، مؤكدا أنه يتم التعاون مع إحدى المؤسسات العسكرية العريقة في عقد الاختبارات والكشف الطبى.



وجدير بالذكر أن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أعلن عن تلقي طلبات الالتحاق.