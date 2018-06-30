فتح باب التقديم لدفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية 3 يوليو

بدور إبراهيم صدق الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر ا

بدور إبراهيم

صدق الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أ.ح/ جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية أشار فيه إلى الشروط العامة للقبول كالآتي:

الكلية الحربية: تقبل الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة و الأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى بشرط ألا يقل المجموع عن 70% فأكثر وألا يزيد السن فى 1/11/2018 عن 21 سنة .

الكلية البحرية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبتى (الرياضيات – العلوم) بشرط أن يكون الطالب شعبة العلوم قد تحصل على70 % فأكثر فى مادة الرياضيات بالصف الثانى الثانوى وكذلك القسم العلمى من شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط ألا يقل المجموع عن70% فأكثر وألا يزيد السن فى 1/11/2018 عن 21 سنة.

الكلية الجوية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى بشرط ألا يقل المجموع عن 60% فأكثر وألا يزيد السن فى 1/ 11/2018 عن22 سنة .

الكلية الفنية العسكرية: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط والقسم العلمى من شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70% فأكثر في مادتى الفيزياء والرياضيات و الا يقل المجموع الكلى عن 92% فأكثر وألا يزيد السن فى 1/11/2018 عن 21 سنة .

كلية الدفاع الجوى: تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط ومن شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط ألا تقل النسبة المئوية لمادة الفيزياء والرياضيات عن 70% فأكثر وألا يقل المجموع الكلى عن 85% وألا يزيد السن فى1/11/2018عن 21 سنة.

كلية الطب للقوات المسلحة: تقبل الحاصلين والحاصلات على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم) فقط (من الذكور والإناث) وكذلك تقبل الحاصلين والحاصلات على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط ألا يقل المجموع الكلى عن 95 % فأكثر وألا يزيد السن فى 1/11/2018 عن 21 سنة .

المعهد الفنى للقوات المسلحة: يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة (الرياضيات -العلوم) والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمي وحملة الثانوية الصناعية نظام 3 و5 سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية التعليم اوالتعليم المزدوج التابع لوزارة الانتاج الحربى اومعهد الدنبسكو تخصصات (الميكانيكا – الكهرباء ) فقط والا يقل المجموع الكلى لطلبة الثانوية العامة عن 65 % والثانوية الصناعية عن 75 % وألا يزيد السن فى 1 / 11 /2018 عن 21 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والصناعية ثلاث سنوات و 22 سنة للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات ويقبل الطلبة الحاصلين على اعلى من الشهادات المذكورة فى مجالات (الهندسه – التكنولوجيا ) وسيراعى شرط السن اثناء التقديم للحاصلين على هذة الشهادات حيث يسمح بعامين اضافيين للطلبة المقيدين فى دراسات عليا اعلى حتى 23 سنة.

يتم سحب ملفات القبول من مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية بالقاهرة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 3 / 7/2018.والمكاتب الفرعيه بالاسكندريه بنادى الفتح الاجتماعى بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية اعتبارا من يوم السبت 28 / 7 /2018 واسيوط بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية اعتبارا من يوم 28 / 7/2018.

