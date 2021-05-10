فتح باب التقديم لبرنامج تحفيز مجموعات فيسبوك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت شركة فيسبوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فتح باب التقديم لبرنامج تحفيز مجموعات فيسبوك 2021. يركز البرنامج الذي يقام بالتعاون مع رايز- أب على تأهيل القادة لحصد قوة مجتمعهم وتحويل الأفكار إلى أفعال على أرض الواقع، حيث سيحصل القادة الذين يقع عليهم الاختيار على تدريب مكثف وتمويل يصل إلى 50.000 دولار أمريكي؛ كي يواصلوا دعم مبادرات مجتمعهم.

كذلك ستصبح أكثر المبادرات الواعدة مؤهلة للفوز بجزء من تمويل إضافي بقيمة مليون دولار أمريكي.

ومن المقرر أن يتم إدراج المتقدمين إذا نجحوا في التأهل، في برنامج مدته 8 أشهر حيث يتلقون تدريبات تنظيمية وجلسات تعليمية بمناهج مخصصة يقدمها خبراء ومدربون بهدف دعمهم في تقوية مجموعاتهم وتخطيط وتنفيذ مبادراتهم.

يبدأ البرنامج المكون من 3 مراحل بتلقّي المشاركين تدريبًا حول بناء واستدامة المجموعات. كذلك سيتاح للمشاركين استخدام منتجات فيسبوك الجديدة بشكل مبكر بهدف مساعدة المجموعات على إدارة وتفعيل أعضائهم بشكل أفضل. بعدها سيعمل المشاركون على تطوير وتحريك مجموعاتهم نحو المبادرة التي وقع عليها الاختيار.

سيتم تقديم الفكرة إلى جمهور من الشركاء المحتملين، المرشدين، ولجنة تحكيم ستقوم بمكافأة أكثر المبادرات الواعدة بتمويل إضافي.

بعدها سيعمل المشاركون مع مجموعاتهم وفريق فيسبوك لتفعيل هذه المبادرات وحصد قوة مجموعاتهم لتحقيق التغيير الإيجابي.

صرح كيران يوليساوا، مدير إدارة شراكات المجموعات بفيسبوك في الشرق الأوسط وأفريقيا: “تساعد مجموعات فيسبوك وقادتها على مواجهة التحديات الاجتماعية، ومشاركة المعرفة والمعلومات، بينما يتواصلون مع الآخرين الذين يشاركونهم نفس الاهتمامات والشغف نحو قضية ما. لقد رأينا العديد من المجموعات الرائعة في جنوب أفريقيا، كينيا، ونيجيريا التي تستخدم منصتنا لدفع التغيير وتقديم الدعم والتشجيع لآلاف البشر، ونحن في غاية الحماس لتقديم هذا البرنامج لقادة مجتمع فيسبوك كي نساعدهم على تعظيم هذا الأثر بشكل أكبر”.

هذا البرنامج مفتوح للمجتمعات المتواجدة في مجموعات فيسبوك بقادة يقيمون في مصر وسنهم فوق الـ18 عامًا. يجب أن يكون المجتمع موجودًا بالفعل لمدة تزيد على عام وألا يقل عدد الأعضاء عن 1.000 شخص. باب التقديم مفتوح حتى 31 مايو. برنامج تحفيز المجموعات جزء مبادرة فيسبوك العالمية- برنامج ريادة مجتمع فيسبوك والتي تستثمر في الأفراد لدعم المجموعات.

تدخل المبادرة عاملها الثالث، حيث قام برنامج تحفيز المجموعات بتمويل عدة مجموعات فيسبوك – حيث ركز عام 2019 على تطوير الريادة وفي 202 على مساعدة المجتمعات ذات الأثر على النمو.