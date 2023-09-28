فتح باب التقدم لمشروع مجمع الصناعات الثالث جنوب بورسعيد حتى 2 أكتوبر المقبل

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل أعمال اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية لأبناء بورسعيد المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات الثالث ( 3 يوليو) بجنوب بورسعيد، و يستمر تلقي طلبات الحصول على وحدة صناعية حتى 2 أكتوبر القادم ” حيث تقدم للمشروع عدد 116 مواطنا منذ فتح باب التقدم للمشروع.

وأكد المحافظ على أنه سيجرى توفير تسهيلات عديدة للسداد، وتقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد.

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد على أن يتم الانتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي، لافتا أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وواصلت اللجنة المُشكلة لفحص طلبات المتقدمين إجراء المقابلات الشخصية بالمنطقة الصناعية وذلك للدفعة الثانية من المتقدمين على أن تواصل المقابلات الشخصية تباعا الأيام المقبلة.

وأكدت محافظة بورسعيد فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية، أن الفرصة مازالت متاحة لشباب المستثمرين للتقدم للحصول على مصانع يمجمع الصناعات الثالث الجديد، والذي يشمل 4 مجمعات صناعية بإجمالى 72 مصنعا في عدة أنشطة ( مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية ) بمساحات مختلفة: (180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها هذه المصانع .

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