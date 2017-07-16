المال - خاصأعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، عن فتح باب التقدم لمسابقة القيادات المحلية بالمحافظات، على أن يكون أخر موعد للتقديم 30 أغسطس المقبل.وقال إن المرحلة الأولى التي يتم الإعلان عنها تتضمن 68 وظيفة، منها اثنين في منصب سكرتيرى العموم، و32 وظيفة سكرتير عام مساعد، و34 وظيفة رئ



المال – خاص



أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، عن فتح باب التقدم لمسابقة القيادات المحلية بالمحافظات، على أن يكون أخر موعد للتقديم 30 أغسطس المقبل.

وقال إن المرحلة الأولى التي يتم الإعلان عنها تتضمن 68 وظيفة، منها اثنين في منصب سكرتيرى العموم، و32 وظيفة سكرتير عام مساعد، و34 وظيفة رئيس مركز ومدينة، وبمجرد شغل هذه الوظائف سيتم الإعلان عن مراحل أخرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده الوزير -اليوم الأحد- بمقر الوزارة، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير، واللواء حمدي الجزار الأمين العام للإدارة المحلية، واللواء علي عبد المولي المستشار القانوني للوزير، واللواء وفاء كامل مساعد الوزير.



وأشار الوزير إلى أن المسابقة تهدف إلى وجود قيادات متميزة للمحليات لأن القيادة هي التي تصنع التقدم وتستطيع تحقيق نقلات نوعية بالمحافظات، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت إطار ورؤية وأهداف وبرامج للمشروعات تتطلب جيش من القيادات المتميزة التي تعشق الوطن وقادرة علي تحويل تحديات الوطن الي نماء وخير.

وأكد الوزير أن مصر تتوجه نحو تطبيق اللامركزية في التخطيط في إطار الدولة الواحدة، والتخطيط اللامركزي علي مستوي المحافظة والمدينة والقرية مما يعطي كل القيادات في المحافظات الفرصة لوضع رؤيتهم نحو إحداث قفزات تنموية داخل محافظاتهم، لافتاً إلى أن الوزارة تعد مخططات للإسراع بالتنمية في المحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة.



وأوضح الوزير أن برنامج الوزارة يتضمن عدة محاور منها محور الإسراع بالتنمية، إضافة إلى برنامج لترسيخ العدالة الاجتماعية والارتقاء بجودة الحياة لجميع المصريين لتوفير الخدمات الصحية والصرف الصحي، وتوفير السلع والمحور الآخر هو المحافظات الخضراء ومحور تكوين إدارة عصرية تمارس فيه اللامركزية علي أرض الواقع، وأخيرًا تحويل مجتمعاتنا من مستهلكة إلى منتجة ومصدرة ومكتفية علي مستوي المحافظة والمدينة والمركز والقري لتصبح نماذج رائدة تغزو منتجاتها العالم كله، ويتم تنفيذ هذه المحاور بالتعاون مع جميع الوزرات ومجتمع الاعمال والمحافظات ومنظمة المجتمع المدنى.



وصرح الوزير بأن الوزارة تسعي لتوفير مليون فرصة عمل في القري المصرية خلال عام، وتم بالفعل الإعلان عن 100ألف فرصة عمل الأسبوع الماضي في محافظتي القليوبية والغربية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه جاري التنسيق مع جميع الوزارات وهيئات المجتمع المدني لتحقيق الهدف وإحداث نقلة نوعية في المحافظات تضيف إلى ميزانها التجاري، ويصبح لها مواردها الذاتية ولا تكون عبء علي الدولة.



ورداً علي تساؤلات أحد الصحفيين، أعلن الوزير أنه تم انتهاء قانون الإدارة المحلية، وفي البرلمان للتصديق عليه وسيتم تطبيقه فور صدوره مشيداً بالقانون الجديد، وبكل العاملين الذين ساهموا في وضعه وأنه سيحقق نقلة نوعية في الإدارة المحلية في مصر، مشيراً إلى أن القانون لن يتعارض مع مسابقة قيادات المحليات.