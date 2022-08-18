فتح باب التقدم للمنح الدراسية بالجامعات الخاصة لطلاب مطروح المقبل

يبدأ فتح باب التقدم للمنح الدراسية بالجامعات الخاصة لطلاب مطروح من يوم السبت القادم ٢٠ أغسطس وحتى الخميس ٢٥ أغسطس، ويمكن النظر فى فتح باب التقدم مدة أخرى حال الاحتياج لذلك.

ويأتى ذلك بعد أن اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الضوابط والشروط المنظمة للمتقدمين للمنح الدراسية بالجامعات الخاصة لهذا العام على النحــو التالى أن يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من مواليد مطروح و حاصل على الشهادة الثانوية من مطروح، وبالنسبة لغير مواليد مطروح الحصول على الاعدادية والثانوية من مطروح .

وأن يكون الطالب من أبوين مصريين وبطاقة الرقم القومى إقامة بمطروح على وأن يكون حاصل على الشهادة الثانوية للعام الدراسى الحالى 2021/2022 ، وذلك مع الحصول على نسبة 83 % كحد أدنى لطلبة علمى علوم ، 70 % لطلبة علمى رياضيات / أدبى وأن لا يكون الطالب قد تم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية ( طب ،طب أسنان ,صيدلة ، علاج طبيعى ، هنــدســة ) أو يكون مجموعه الكلى يؤهله للالتحاق بهذه الكليات إلا أنه لم يقم باستكمال كافة الرغبات من تلك الكليات .

ويكون المعيار الأساسى والتفاضل بين الطلاب هو المجموع ويتم ترشيح الأعلى ثم النزول تدريجياً وحال التساوى فى المجموع يتم اللجوء للأعلى فى المواد المؤهلــة للكلية وعلماً بأنه فى حالة عدم إجتياز الطالب الاختبار بالجامعة المؤهل للحصول على المنحة إذا كان من ضمن الشروط لا يتم ترشيحه لمنحة أخرى حال ترشيح الطالب لمنحة جزئية التى يتم الترشيح لها بناء على رغبته يتحمل الطالب الجزء المتبقى من قيمة المنحة دون الرجوع الى المحافظة فى هذا الشأن و ليس له الأحقية فى الترشح لكلية أخرى حــــال ورود منـح مجانيــــة

وتكون الإقامة بالجامعات الخاصة حسب الشروط الواردة بالمنحة وحال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب دون تحمل المحافظة أى مصروفات أو رسوم، وفى حال حصول الطالب على المجموع المؤهل للحصول لإحدى المنح و أبدى رغبته بالإرجاء يتم تقديم اعتذار عنها، وحال عدم وجوده بالمحافظة يمكن الاعتذار تليفونياً برسالة على هاتف رقم ( 01018999149 ).

ويتم الإعلان عن المنح التى ترد الى المحافظة تباعاً على الموقع الرسمى للمحافظة ويكون التقدم للحصول على المنح مجاناً دون أى رسوم ، حيث يتم تقديم أصول الأوراق للإطلاع عليها و تقديم بيان نجاح مختوم بخاتم شعار الجمهورية من شهادة الثانوية العامة من مديرية التربية و التعليم ، و تقديم الشهادة الاعدادية لغير مواليد مطروح + صورة بطاقة الرقم القومى واستيفاء النموذج المعــد لذلك .

ويتم تقديم التظلمات بطلب رسمى باسم اللواء أ ح / سكرتير عام محافظة مطروح بعد الإعلان عن نتيجة المنح بالجامعات الخاصة لطلاب مطروح خلال 24 ساعة .

وأشار المحافظ إلى مساعى المحافظة المستمرة مع عدد من الجامعات الخاصة لتوفير منح إضافية لأبنائها وتحقيق الاستفادة لهم ودعم ورعاية أكبر عدد من طلاب المحافظة مع التأكيد على مراعاة الشفافية والوقوف على مسافة واحدة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.