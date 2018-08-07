فتح باب التقدم للحصول على منح تشيفنينج الدراسية في بريطانيا

سمر السيد قال بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة إنه تم فتح باب تقديم طلبات الحصول على منحة تشيفنينج الدراسية المرموقة التابعة لحكومة المملكة المتحدة بتاريخ 6 أغسطس، ويتم تقديم الطلبات عبر الرابط www.chevening.org/apply .وأضاف أن منح تشيفنينج الدراسية هي برنامج المنح ال

سمر السيد

قال بيان صحفي صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة إنه تم فتح باب تقديم طلبات الحصول على منحة تشيفنينج الدراسية المرموقة التابعة لحكومة المملكة المتحدة بتاريخ 6 أغسطس، ويتم تقديم الطلبات عبر الرابط www.chevening.org/apply .

وأضاف أن منح تشيفنينج الدراسية هي برنامج المنح الدراسية الدولية التابع لحكومة المملكة المتحدة وتدعم المنح الدراسية المصريين ممن يتمتعون بإمكانات قيادية ملموسة للدراسة والحصول على درجة الماجستير خلال عام واحد في أي مجال في أي من جامعات المملكة المتحدة العالمية.

كما عقدت تشيفنينج شراكة مع معهد كلور للدراسات الثقافية ومركز أكسفورد للدراسات الإسلامية لتقديم عدد من الزمالات.

وأضاف البيان أن منح تشيفنينج متاحة لجميع المصريين، بغض النظر عن العمر والجنس والإعاقة والدين، وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 6 نوفمبر 2018.

ولفت إلى أن تشيفنينج قدمت هذا العام 65 منحة دراسية للمصريين وعقدت شراكة مع شركة بى بى ايجيبت (بريتش بتروليوم – مصر) وبنك اتش اس بي سي HSBC ومؤسسة مصر الخير لتمويل تسع منح دراسية.

وصرّح السفير البريطاني في مصر جون كاسون قائلاً: “إن شراكتنا التعليمية مع مصر تقدم فرصةً متساويةً لجميع المصريين الطموحين وتمكنهم بالمهارات والمعرفة كي يلعبوا دورًا رائدًا في قصة نجاح مصر ولا يفرّق التعليم البريطاني بين الأشخاص بسبب الإعاقة أو الجنس أو العرق أو الدين أو العمر، ويسمح للجميع بتطوير قدراته.

وأضاف كاسن: “لقد حان الوقت للتركيز على القدرات والإمكانيات، وليس فقط الإعاقات والعقبات التي تعيق الناس”.