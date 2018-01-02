فتح باب التقدم للحصول سيارات ربع نقل بمطروح

معتز محمود يعلن صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة مطروح عن فتح باب التقدم لفرصة الحصول على تمويل سيارة ربع نقل حمولة 1.5 طن بفروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بعدد 15 سيارة وذلك اعتبارا من 31 /12/2017 وحتى 4/1/2018 طبقا لعدد من الشروط. وتأتى الخطوة تنفيذًا لم

معتز محمود

يعلن صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة مطروح عن فتح باب التقدم لفرصة الحصول على تمويل سيارة ربع نقل حمولة 1.5 طن بفروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بعدد 15 سيارة وذلك اعتبارا من 31 /12/2017 وحتى 4/1/2018 طبقا لعدد من الشروط.

وتأتى الخطوة تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية لتمكين الشباب بالمحافظات.

وتبدأ الشروط بألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا تزيد على 45،

ويفضل أن يكون حاصلا على رخصة قياده مهنية سارية، وألا يكون موظفا بالقطاع العام أو القطاع الخاص أو المؤمن عليه فى أى جهة رسمية.

كما يشترط أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو معه موقف تجنيد يفيد بذلك، وألا يكون له مصدر ثابت يؤدي اليه متطلبات المعيشة، وأن يكون قائما في جمهوريه مصر العربيه اقامه دائمه، والا يكون لديه سيارة أيا كان نوعها.

ويشترط أيضا ألا يكون المتقدم قد صدرت عليه احكام جنائية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يتعهد المتقدمون بالالتزام باداء المبلغ المستحق على السيارة وفقاً لشروط السداد، وأن يتعهد المتقدم بأن يستخدم السيارة بنفسه بصفة أساسية وأنه لن يتصرف فيها قبل مرور 6 سنوات من تاريخ الشراء، وبعد سداد كل الأقساط المستحقة عليه، والا يكون حاصلا على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

سداد كل مستفيد 500 51 جنيه حصة مساهمته الذاتية في السيارة

ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن تلك المبادرة تأتى فى إطار الاهتمام الذى يوليه القيادة السياسية بالشباب بمختلف المحافظات خاصة محافظة مطروح.



وأضاف أن إجمالى ثمن السيارة يبلغ 206 آلاف جنيه وسيقوم كل مستفيد بسداد 25% من قيمة السيارة كمساهمة ذاتية على أن يتم تمويل باقى ثمن السيارة بتمويل مباشر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 سنوات بعد منح العملاء فترة سماح قدرها شهرا لا يتم فيها سداد اية مبالغ ويتم سداد باقى ثمن السيارة على 71 قسطا شهريا متساوى القيمة وذلك تيسيرا على الشباب ومساعدتهم فى إيجاد فرص عمل لهم تعينهم على أعباء الحياة.



واكد المحافظ على ضرورة الاعلان عن تلك المبادرة بكل مدن المحافظة حتى يستفيد منه اكبر عدد من شباب المحافظة، على ان يتم توزيع تلك السيارات على المستفيدين منها فى 20 يناير الحالى بعدد 15 سيارة وفى حالة زيادة عدد المتقدمين على العدد المتاح سيتم عمل قرعة علنية لجميع المتقدمين ضمانا لمبدأ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.