فتح باب التقدم لزمالة برنامج «يونسكو من أجل المرأة في العلم 2021»

يتم منح الزمالة لباحثتين في مرحلة ما بعد الدكتوراه لتصل قيمة كلّ منحة منهما عشرة آلاف يورو

اعلن برنامج “يونسكو من أجل المرأة في العلم مصر” عن فتح باب التقديم للدورة الرابعة في نسخته الجديدة لعام 2021، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة خلال شهر مارس، والذي يستمر حتى 30 يونيو 2021، على أن يتم الإعلان عن الحاصلات على الزمالة في شهر نوفمبر من العام الحالي.

يهدف البرنامج إلى تعزيز دور المرأة الفعال على إحداث تغير حقيقي في المجتمع من خلال البحث العلمي والأبحاث، والوصول إلى تحقيق تنمية مجتمعية تتوافق مع أهداف مصر للتنمية المستدامة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية دعم وتمكين المرأة على كافة الأصعدة من خلال مبادرات ومشروعات تنموية مختلفة.

وبدأ برنامج “لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم مصر” منذ أكثر من 22 عاما بهدف دعم وتشجيع الباحثات المتميزات في مجال البحث العلمي، فالعالم بحاجه إلى العلوم، والعلوم بحاجة إلى المرأة.

وقد نجح البرنامج في دعم وتشجيع 3,500 باحثة على مستوى العالم من 118 دولة.

تم تدشين النسخة المصرية من البرنامج في عام 2018 بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر ومكتب اليونسكو الإقليمي.

ولقد تجاوز عدد الحاصلات على البرنامج من مصر إلى 24 باحثة سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلى.

وفي هذا السياق، علقت الدكتورة نجوى عبد المجيد، رئيس لجنة تحكيم البرنامج والحاصلة على الزمالة لعام 2002 عن قارة أفريقيا قائلة: نعتبر اليوم العالمي للمرأة في مجال العلوم حجر زاوية رئيسي لدعم المرأة في مجال العلوم على مستوى مصر، والشرق الأوسطـ، بل والعالم أجمع.

وأضافت: المنافسة كانت قوية العام الماضي، حيث تقدمت 90 باحثة للبرنامج للفوز بـ 3 منح، ونأمل ان نرى هذا العام نفس المستوى العلمي من الأبحاث، وكلنا حماس في هيئة التحكيم لتكريم نماذج مشرفة من السيدات ليكونوا مثال مشرف يحتذى به ويشجع آلاف الفتيات والسيدات لاستكمال مسيرتهم في مجال البحث العلمي.

وقالت نهلة مختار، مدير عام قطاع التواصل والتنمية المستدامة بالشركة الراعية للبرنامج: فخورة بأننا نشهد النسخة الرابعة من البرنامج لعام 2021، فقد كان له مردود إيجابي لدعم وتشجيع الباحثات المصريات المتميزات.

ونحن نفخر بالشراكة المتميزة التي بدأت بين الشركة وأكاديمية البحث العلمي ومكتب اليونسكو وأعضاء لجنه التحكيم منذ 2018، وكلنا أمل في ان يواصل البرنامج دعم وتشجيع العديد من الباحثات الواعدات وتسليط الضوء على ابحاثهن المتميزة ليصبحن مثال مشرف وملهم للأخرين.

يعمل البرنامج على تشجيع المرأة على المشاركة في مختلف مجالات البحث العلمي ومنها علوم الأحياء، والكيمياء الحيوية، والفيزياء الحيوية، وعلم الوراثة، وعلوم الأعصاب والتكنولوجيات الحيوية .

بالإضافة إلى العلوم الفيزيائية مثل: الفيزياء، وهندسة البترول، والرياضيات، والعلوم الهندسية، وعلوم المعلومات، وعلوم الأرض والكون.

ويكّرم برنامج ” لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم مصر” سنوياً ثلاث باحثات متميزات من الشّابات المصريات حيث يتم منح الزمالة لباحثتين في مرحلة ما بعد الدكتوراه لتصل قيمة كلّ منحة منهما عشرة آلاف يورو.

كما يتم تقديم الزمالة الأخرى لباحثة مصرية في مرحلة الدكتوراه قيمتها ستة آلاف يورو.

يمكن للراغبات الاشتراك في برنامج “الزمالة” من خلال التقدّم بطلب للحصول على منحة برنامج ” لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم مصر” من خلال الموقع الإلكتروني.