فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية.. تعرف على التفاصيل

متابعات أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة فتح باب التقدم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1439هـ اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 5 مارس المقبل. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتل

متابعات

أعلنت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة فتح باب التقدم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1439هـ اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 5 مارس المقبل.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي أي شكاوى من الحجاج و الرد عليها، مشيرة إلى أنه من الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون مسجلا كعضو في إحدى الجمعيات الأهلية ومسددا للاشتراك السنوي للجمعية قبل الأول من فبراير الجاري وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل في الأول من يناير الماضي ولم يوقع عليها جزاءات عن مخالفات ثبتت بحقها.

وأضافت الوزيرة أنه توجد عدة قواعد لابد من مراعاتها عند التقديم للحج منها أن يتم تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة وفقا لقرار مجلس الوزراء في 2016 بتحديد جهة واحدة لتسجيل طلبات الحج سواء حج قرعة أو جمعيات أو سياحة ولا يحق للمواطن التسجيل سوى في جهة واحدة فقط

وأوضحت أنه يشترط في العضو المتقدم أن يكون قادرا على أداء المناسك من الناحية الصحية ويلتزم العضو الفائز بالقرعة بالخضوع للكشف الطبي لبيان قدرته الصحية على أداء المناسك حرصا على سلامته كما أنه لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة وأصحاب الإعاقة والأمراض التي تتطلب حالتهم وجود مرافق.

يشار إلى أنه سيتم إجراء قرعة إلكترونية مع نهاية شهر مارس المقبل لاختيار الحجاج الفائزين وفقا للحصة المخصصة لكل محافظة وسيتم تحديدها في ضوء الحصة الإجمالية لوزارة التضامن الاجتماعي وفقا لقرار اللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وسيتم التوزيع بين المحافظات فور تحديد الحصة وفقا لنسبة تعداد سكان كل محافظة.

ومن جانبه أشار المدير التنفيذي لمؤسسة الحج أيمن عبدالموجود إلى أن مجلس أمناء المؤسسة قد وافق على تنفيذ 4 مستويات متنوعة للحج أسوة بالعام الماضي حيث يتضمن المستوى الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية والمستوى الثاني فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 مترا بمكة المكرمة و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر.

أما المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية 800 متر من الحرم المكي و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوي والمستوى الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية 1300 متر في مكة المكرمة و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم بحد أقصى 300 متر بالمدينة.