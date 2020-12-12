فتح باب التقدم لحائزي أراضي توسعات الشيخ زايد لتقنين أوضاعهم

فتحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باب التقدم لمدة 15 يوماً من تاريخ الإعلان كمهلة أخيرة لكافة المواطنين الذين لديهم عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين رقمى (77) و(230) لسنة 2017 لتعديل أوضاعهم.

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن القرارات السابقة بها أراضى من ضمنها توسعات مدينة الشيخ زايد ، وذلك استجابة لطلبات المواطنين لتوفيق أوضاعهم.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقاري، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة الشيخ زايد ، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً من مقر جهاز المدينة، ويرفق به جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للإطلاع + صورة)، ورفع مساحى من جهة معتمدة علما بأنه لن يعتد بأى طلبات تقدم بعد هذه الفترة.