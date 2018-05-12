فتح باب التقدم لجائزة التمیز بجمعیة التطویر والتنمیة

ساوى عثمانتطلق جمعية التطوير والتنمية، غدًا الأحد، مسابقة "جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني" للعام الثالث على التوالي. برعاية وزارة التضامن الاجتماعي.وتهدف الجائزة إلى "بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، لتكون أحد سواعد البناء والتنمية بالمجتمع المصري، وذلك من خلال تكريم النماذج الناجحة ونشر ث

ساوى عثمان

تطلق جمعية التطوير والتنمية، غدًا الأحد، مسابقة “جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني” للعام الثالث على التوالي. برعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وتهدف الجائزة إلى “بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، لتكون أحد سواعد البناء والتنمية بالمجتمع المصري، وذلك من خلال تكريم النماذج الناجحة ونشر ثقافة إدارة المشروعات بكفاءة وصولًا للتنمية المستدامة”.

ومن المقرر فتح باب التقدم للجائزة في ١٣ مايو الجاري لمدة شهر، على أن يكون ١٣ يونيو المقبل هو موعد انتهاء التسجيل للجمعيات الراغبة في التقدم للجائزة هذا العام، تبدأ بعدها الجمعيات التي تقدمت مرحلة تقديم العروض، وذلك لمدة شهر، على أن يتم منح أفضل 4 جمعيات جوائز مالية وشهادات التميز، كما سيتم منح الجمعيات التي اجتازت مراحل التقييم جوائز عينية وشهادات تقدير.

وعن معايير وشروط المسابقة للحصول على جائزة التميز، فقد وضعت جمعية التطوير والتنمية معايير لتقييم العروض المقدمة على النحو التالي: “معدل الابتكار وتأثير المشروعات أو الخدمات على المجتمع، ومرحلة التخطيط، ومرحلة التنفيذ، بالإضافة إلى كيفية التوثيق للمشروعات أو البرامج، وأيضًا الاستدامة والاستمرارية”.

ويجب على الجمعيات الفائزة الحصول على نسبة لا تقل عن 80% في كل مرحلة من مراحل التقييم، كما يجب على الجمعيات المتقدمة لنيل الجائزة أن تكون مشهرة بوزارة التضامن، ولديها تقرير مراجعة الحسابات المالية للسنتين الأخيرتين، ولديها عمالة دائمة (الحد الأدنى 5 عاملين)، ولديها سابقة أعمال لمشروعات وبرامج تنموية.

من جانبه، قال محمد فاروق حفيظ، رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير والتنمية، إن الهدف الأساسي من الجائزة هو “تكريم الجمعيات ذات الأعمال الناجحة، والعمل على تنميتها باعتبارها ضلعًا أساسيًا من أضلاع التنمية في المجتمع المصري”.

وأطلقت جمعية التطوير والتنمية جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني في عام 2016، وتم الإعلان عن الجمعيات الفائزة خلال حفل شهد حضور د.غادة، والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم تسليم جوائز مالية للجمعيات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، وحصلت 7 جمعيات على جوائز عينية وشهادات تقدير