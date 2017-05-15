فتح باب التقدم بالمدارس العسكرية الرياضية

وأشار رئيس جهاز الرياضة إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم الكامل للمدارس العسكرية الرياضية وتحويلها الى مؤسسات رياضية مستقلة تحقق التأهيل العلمى والرياضى للطلبة واللاعبين وفقا لمنظومة علمية متكاملة ساهمت فى تحقيق العديد من الاهداف المخططة لإمداد المنتخبات القومية فى كافة اللعبات بأجيال من الابطال الرياضيين ليحققوا لمصر العديد من الانجازات غير المسبوقة فى البطولات القارية والدولية .

الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية :- تقبل الطلبة الذكور فقط بكافة المراحل الدراسية وان يكون الطالب ووالدية مصريين ، ويشترط للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية ان يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلاً واجتياز جميع الاختبارات المقررة طبقاً للمرحلة السنية منها الكشف الطبى والفحوصات المعملية الدقيقة والسمات الشخصية والقياسات النفسية والاختبارات الرياضية والعلمية والتقييم العام (كشف الهيئة) بالاضافة للشروط التفضيلية التى يتمتع بها الطالب من مقومات طبقا لتقييم الجهات المختصة ، والحصول على بطولات رياضية على مستوى (منطقة – جمهورية ) .

ويتم قبول طلبة المرحلة الإبتدائية بدء من الصف الخامس من أبناء المدينة فقط التى تقع بها المدرسة ، ويطبق نظام اليوم الدراسى الكامل والمبيت بمنزل ولى الأمر ، وبالنسبة لطلبة لمرحلة الاعدادية والثانوية يتم المبيت بالمدرسة والاجازات بنظام الراحات الاسبوعية ، وبالنسبة لشروط السن للطالب المتقدم فى مختلف المراحل الدراسية فتكون طبقاً للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم .

الالعاب الرياضية المقررة بالمدارس العسكرية الرياضية :-



تضم المدارس العسكرية الرياضية الرياضات الفردية الاوليمبية (الجمباز – السباحة – الغطس – العاب القوى – رفع الاثقال – الكاراتية– المصارعة – الجودو– التايكوندو– الملاكمة – الخماسى الحديث – الثلاثى (الترايثلون)– الدراجات – السلاح – التجديف- الرماية ) وذلك لمختلف المراحل الدراسية بدءا من الصف الخامس الابتدائى وحتى الصف الثالث الثانوى طبقا لشروط القبول بكل مرحلة .

واشار رئيس جهاز الرياضة العسكري الي ان القوات المسلحة توفر العديد من المقومات العلمية والرياضية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية والطبية والمعنوية للطلبة لضمان توفقهم رياضياً وتنمية مواهبهم وصقل مهارتهم بالاستعانة بنخبة من الخبراء والمدربين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وتوفير الاجهزة والملاعب والمنشأت الرياضية طبقا للموصفات الدولية ، ودعم اللاعبين المتميزين للإنضمام للمنتخبات القومية واعدادهم بالمعسكرات والبطولات الداخلية الخارجية على نفقة القوات المسلحة وتقديم الحافز لهم والحصول على درجات التفوق الرياضى عند تحقيق البطولات طبقاً لللوائح المقررة بوزارة التربية والتعليم ويحصل الطلاب علي مكافأت مجزية عند تحقيق البطولات الرياضية مع صرف الملابس الرياضية وغير الرياضية بالمجان علماً بأن مصروفات الإلتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية رمزية .

و يتم سحب ملفات القبول اعتباراً من 15/5/2017 حتى 3/7/2017 بمقر المدارس الرياضية العسكرية بالمحافظات ومكاتب المستشارين العسكريين بالمحافظات المختلفة .