فتح باب التقدم الورقي للطلبة للالتحاق بالمدرسة المصرية اليابانية بمطروح

بدأ اليوم الإعلان عن فتح باب التقدم الورقي للطلبة للالتحاق بالمدرسة المصرية اليابانية مرحلتي kg1 من ٤ إلى ٥ سنوات وkg2 من ٥ إلى ٦ سنوات، وذلك بملء استمارة إبداء الرغبة بالمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة وبمقر المدرسة المصرية اليابانية فى الكيلو ٧ حي الشروق بجوار مدرسة طارق مباشر، بالتوفيق للطلاب في نظام تعليمي مختلف وراقي ومتطور .

كانت محافظة مطروح قد نظمت أمس الاثنين بمكتبة مصر العامة مؤتمرا تعريفيا عن المدارس اليابانية المصرية بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ وفريق من الوحدة المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم .

ويأتى ذلك لتعريف المواطنين واولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم الجديد والرد على كافة استفسارتهم في هذا الشأن، وخاصة مع افتتاح المدرسة المصرية اليابانية كأول مدرسة يابانية بالمحافظة ودخولها للخدمة التعليمية هذا العام.

وتم خلال المؤتمر عرض فيديو توضيحى عن المدرسة المصرية اليابانية والأعمال الإنشائية بها والتى بلغت تكلفتها 13 مليون جنيه على مساحة 5550 متر مسطح ومع تقديم شرح واف لطبيعة المدرسة والتعليم المقدم بها .

وأوضحت دكتورة دينا عثمان نائب المحافظ خلال المؤتمر أن شروط قبول الطلبة بالمدرسة المصرية اليابانية أن يكون سن المتقدم في الأول من أكتوبر الماضي ٤ سنوات يقبل الطالب في kg1 من سن ٤ سنوات الي ٥ سنوات الا يوم. يقبل الطالب في kg2 من سن ٥ سنوات الي ٦ سنوات الا يوم.. ومصروفات kg1 للعام الدراسي كاملا ١٥ الف جنيه شامل الانشطة والزي والكتب .

مصروفات kg1 و kg2 هذا العام خاص لمحافظة مطروح مصاريف نص عام فقط ٧٥٠٠ جنيه الطالب المتقدم هذا العام ل kg2 يتم إعفاؤه من الزي المدرسي التقديم من خلال استمارة ابداء الرغبة للالتحاق وتوجد بشباك بالمركز التكنولوجي لخدمه المواطنين بالمحافظة.. ثم يعقبه اتصال بولي الأمر للتقديم من خلال لينك إلكتروني خاص بالوزارة بوحده المدارس المصرية اليابانية ولا يوجد أي استثناءات تخص السن للطلبة المتقدمين .

كما أشارت لشروط قبول المعلمين المتقدمين إلى المدرسة المصرية اليابانية بمطروح 1-التقديم الكتروني على موقع الوزارة. 2-وتعقد لجنة لاختيار أفضل المعلمين المتقدمين 3-لا يشترط أن يكون المتقدم من العاملين في التربية والتعليم4-المعلمين من 25حتى 35عام 5-مدير المدرسة حتى سن 45سنة 6-المفاضلة بين المتقدمين وفق معايير محددة من دورات ومؤهلات وسمات شخصية7-من ينطبق عليه الشروط يتم التعاقد معه للعمل بالمدارس اليابانية حتى وإن كان من خارج التربية والتعليم ومن يعمل بالتربية والتعليم يتم احتساب المدة مأمورية لحين انتهاء التعاقد 8-لا يوجد استثناءات في السن

في نهاية المؤتمر تم عقد جلسة حوارية قام خلالها فريق وحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم بالرد علي كافة تساؤلات الحضور حول المدرسة ومميزاتها وطرق التعليم بها وغيرها يذكر ان المدرسة المصرية اليابانية الجديدة بمرسي مطروح مبنى مكون من أرضى و٣ أدوار بها عدد فصلين لمرحلة رياض الاطفال و٦ فصول للمرحلة الابتدائية و٣ فصول للمرحلة الاعدادية و٣ فصول للمرحلة الثانوية ،بالإضافة الى غرفة طبيب وصالة جيمانزيوم ومكتبة وقاعات للتربية الفنية والموسيقيةوالاقتصاد المنزلى والزراعى والصناعى بالإضافة الى الغرف الادارية لمدير المدرسة والمدرسين وغرفة الانشطة المتعددة مع تجهيزها باستخدام احدث الوسائل والمصادر التعليمية وغيرها مع الالتزام باحدث المعايير التربوية والتعليمية.